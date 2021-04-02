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На строительстве нового мостового перехода в Запорожье завершен первый этап надвигания прогонного строения низовой части балочного моста. Длина установленной конструкции - 67,4 метра.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Как сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков, скорость надвигания составляла 1,5 м/час. В целом протяженность прогонного строения будет 340 м. Все работы планируют завершить до конца мая. Низовую часть балочного моста намерены открыть для проезда до конца 2021 года.
Что касается сооружения №10 (вантовый мост), то там, по словам Кубракова, продолжается устройство буронабивных свай временной опоры ВО-3.
— Всего необходимо добурить и забетонировать 3 сваи. Параллельно здесь проводятся работы по монтажу секции пролетного строения в пролете 6-7 - из необходимых 8 балок мостостроители собрали уже 6, - рассказал глава Укравтодора.
Также мостостроители продолжают накопление металлоконструкций пролетного строения на сооружениях №3, №9, №10, №16.
— К 30-летию Независимости имеем задачу завершить работы на первом проезде вантового моста через Днепр, - добавил Кубраков.
В строительстве вантового моста задействован плавучий кран Lifting Chart LK-800 (известный также как «Захарий»), являющийся самым большим в Европе плавкраном в классе компактных речных кранов с низкой осадкой.
Напомним, николаевский судостроительный завод «Океан» изготавливает металлоконструкции для строительства моста через реку Днепр в городе Запорожье.
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На строительстве нового мостового перехода в Запорожье завершен первый этап надвигания прогонного строения низовой части балочного моста. Длина установленной конструкции - 67,4 метра.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Как сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков, скорость надвигания составляла 1,5 м/час. В целом протяженность прогонного строения будет 340 м. Все работы планируют завершить до конца мая. Низовую часть балочного моста намерены открыть для проезда до конца 2021 года.
Что касается сооружения №10 (вантовый мост), то там, по словам Кубракова, продолжается устройство буронабивных свай временной опоры ВО-3.
— Всего необходимо добурить и забетонировать 3 сваи. Параллельно здесь проводятся работы по монтажу секции пролетного строения в пролете 6-7 - из необходимых 8 балок мостостроители собрали уже 6, - рассказал глава Укравтодора.
Также мостостроители продолжают накопление металлоконструкций пролетного строения на сооружениях №3, №9, №10, №16.
— К 30-летию Независимости имеем задачу завершить работы на первом проезде вантового моста через Днепр, - добавил Кубраков.
В строительстве вантового моста задействован плавучий кран Lifting Chart LK-800 (известный также как «Захарий»), являющийся самым большим в Европе плавкраном в классе компактных речных кранов с низкой осадкой.
Напомним, николаевский судостроительный завод «Океан» изготавливает металлоконструкции для строительства моста через реку Днепр в городе Запорожье.