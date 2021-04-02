Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковске предпринимателям во время карантина доплатят еще по 2 тысячи гривен из местного бюджета.

Об этом сообщает Радио Свобода.

— Мы до восьми тысяч, которые обещает государство, будем доплачивать две тысячи гривен, — сказал он.

По словам Марцинкива, он поддерживает слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что это несвойственно функции органов местного самоуправления.

— Где тот ковидний фонд, который было потрачено на ремонт дорог… где те средства, почему они не шли и не идут, скажем, на поддержку людей, на поддержку предпринимателей. Поэтому мы по две тысячи гривен предусмотрели, — сказал он.

Мэр заявил, что для этого необходимо, примерно, 6 миллионов гривен из местного бюджета.

— Для нас — это такой вызов, несмотря на то, что мы выплачиваем материальную помощь на лечение. За прошлый год в четыре раза увеличилось количество материальной помощи в городе Киеве. То есть, всем педагогам, врачам, всем, кто нуждается в средствах во время лечения, и после лечения, мы даем материальную помощь, — сказал он.

Руслан Марцинкив добавил, что все, кто умер от COVID-19, а таких уже 430 франковцев, получают материальную помощь на погребение в размере 5 тысяч гривен.