В 2020 году объем валового внешнего долга Украины вырос на 4,0 миллиарда долларов и на конец года составил 125,7 миллиардов.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на информацию Национального банка Украины.

— Относительно ВВП объем долга увеличился за год с 78,6% до 81,2%, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в четвертом квартале долг вырос на $3,5 млрд – до $125,7 млрд, или с 79,0% ВВП, в том числе госсектора – на $3 млрд.

В Нацбанке уточнили, что внешний долг госсектора увеличился на $2,9 млрд – до $54,7 млрд (35,3% от ВВП), а внешние обязательства частного сектора – на $1,1 млрд, до $71,0 млрд (45,9% от ВВП).

При этом НБУ указал, что его внешний долг сократился на $0,4 млрд в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd-by ($0,7 млрд) и на 31 декабря 2020 года составлял $6,9 млрд. В то же время за счет изменения курса СДР объем внешних обязательств центрального банка вырос на $0,3 млрд, добавил центробанк.

Объем внешних обязательств банков уменьшился в минувшем году на $1,1 млрд – до $3,7 млрд благодаря чистому погашению их обязательств по еврооблигациям на $0,9 млрд, уменьшению задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на $0,1 млрд и снижению задолженности по межбанковским кредитам на $0,1 млрд.

Внешний долг других секторов экономики уменьшился на $0,4 млрд – до $54,2 млрд за счет уменьшения задолженности по кредитам и займам на $2,2 млрд, в основном за счет переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на $1,4 млрд и чистом привлечении средств от размещения еврооблигаций на $0,4 млрд. За счет курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на $0,6 млрд.