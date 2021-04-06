Мировая экономика в этом году готовится к своему самому быстрому росту за более полувека, однако «экономические разрывы» между разными странами могут сдерживать ее от достижения своих допандемических показателей в ближайшее время.

Об этом пишет Bloomberg.

США могут стать экономическим лидером, учитывая триллионы долларов бюджетных стимулов и восстановление своей роли «хранителя мировой экономики» после вступления Джо Байдена на пост президента.

Китай тоже имеет свои амбиции, опираясь на успех в борьбе с пандемией коронавируса, что позволило экономике страны оставаться относительно стабильной в пандемических условиях.

Однако, в отличие от последствий финансового кризиса 2008 года, восстановление глобальной экономики после пандемии выглядит неровным, отчасти потому, что распространение вакцин и фискальная политика отличаются от страны к стране. Больше всего в этом аспекте отстают развивающиеся страны и еврозона, где Франция и Италия расширили карантин для сдерживания вируса.

— Несмотря на то, что прогноз в целом улучшился, перспективы опасно расходятся. Вакцины пока доступны не всем. Слишком много людей продолжают страдать от потери работы и роста бедности. Слишком многие страны отстают, — сказала на прошлой неделе директор МВФ Кристалина Георгиева.

Как следствие, могут потребоваться годы, чтобы остальные страны мира присоединились к экономическим темпам восстановления США и Китая. К 2024 году объемы мирового производства все еще будут на 3% ниже, чем прогнозировалось до пандемии, причем больше всего страдают страны, которые зависят от туризма и сферы услуг, согласно данным МВФ.

Пока экономика США поднимается, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония движутся медленными темпами. Среди развивающихся стран, Бразилия, Россия и Индия явно отстают от Китая.

Эксперты прогнозируют экономический рост на протяжении всего года на 6,9%, что является самыми быстрыми темпами за последние полвека. Такие оптимистичные прогнозы рассчитывают на уменьшение распространения коронавируса, расширение финансовых стимулов США и накопленные сбережений населения.

Экономический рост будет зависеть от того, насколько быстро страны смогут вакцинировать свое население. Чем больше времени им на это понадобится, тем больше шансов на то, что вирус будет оставаться международной угрозой, особенно если начнут распространяться новые опасные варианты болезни.

США налаживают достаточно быстрые темпы вакцинации, но Европейский Союз наоборот столкнулся с задержкой прививок. Вакцинация в Мексике, Бразилии и Японии также медленная.

Бывший чиновник Федерального резерва Натан Шейтс считает, что США должны использовать виртуальные конференции МВФ и Всемирного банка, чтобы аргументировать, что сейчас не время для стран отказываться от стимулирования своих экономик.

Это аргумент, который в основном направлен на Европу, в частности на Германию - страну с длинной историей «фискальной жесткости».

Несмотря на то, что США снова готовятся стать лидером глобального восстановления после пандемии, одна из крупнейших экономик мира может «оказаться в обороне», когда дело касается распределения вакцин, накопив себе огромные запасы прививок.

И хотя бурная экономика Америки, несомненно, будет действовать как двигатель для остального мира, может возникнуть определенное недовольство в отношении роста затрат по займам.

— Экономический стимул Байдена — это двосторонний меч. Повышение долгосрочных процентных ставок в США меняет глобальные финансовые условия. Это принесет последствия для устойчивости долга стран, которые углубились в займы для борьбы с пандемией, — заявил бывший главный экономист МВФ Мори Обстфельд.

Главный экономист JPMorgan Chase & Co. Брюс Касман говорит, что в течение 20-25 лет не видел такого большого разрыва в ожидаемых результатах экономического роста США и других развитых государств по сравнению с развивающимися странами. В значительной степени это зависит от разницы в распределении вакцин и выбора экономической политики.

В прошлом году, в основном снизив процентные ставки и начав программы приобретения активов, центральные банки разделились. Турция и Бразилия повысили затраты по займам, тогда как ФРС и Европейский центральный банк заявляют, что не планируют этого делать.

Аналитик в компании Nomura Holdings Роб Суббараман считает, что Бразилия, Колумбия, Венгрия, Индия, Мексика, Польша, Филиппины и Южная Африка рискуют пострадать от чрезмерно свободной фискальной политики.

— Поскольку центральные банки развитых стран часто экспериментируют, чтобы увидеть, насколько сильно они могут подогреть экономику до того, как инфляция станет проблемой, центральным банкам развивающихся стран нужно быть особенно осторожными, — сказал Роб Суббараман.

Напомним, Международный валютный фонд решил помочь 28 бедным странам в борьбе с пандемией коронавируса. Странам выделят средства из Трастового фонда, а также спишут часть долгов.