Ювелирная компания «Фаберже» представила инкрустированное яйцо, вдохновением для которого послужил образ героини фантастического сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен — Матери трех драконов, боровшейся за право занять Железный трон.

Стоимость изделия, созданного в одном экземпляре, составляет $2,2 миллиона, сообщает The Hollywood Reporter.

Стилистику яйца разработала главный дизайнер компании Лиза Таллгрен в сотрудничестве с автором костюмов «Игры престолов» обладательницей премии «Эмми» Мишель Клэптон.

Через «замысловатое, но обворожительное» ювелирное изделие создатели хотели рассказать историю поисков Дейенерис, претендовавшей на роль правительницы Семи королевств. Выпуск яйца приурочен к 10-летию выхода «Игры престолов» на канале HBO.

Для внешнего покрытия изделия использовали 18-каратное золото, лунные камни, бриллианты, фигурные вставки из фиолетовой, синей и розовой эмали. Внутри яйца скрыт крылатый дракон и миниатюрная корона с рубином, добытым на руднике в Мозамбике. Внутренние стенки также украсили розовыми сапфирами и бриллиантами.

«Крылья дракона защищают прекрасный драгоценный камень, который символизирует Дейенерис, цвет ее дома и ее неистовое стремление к правлению», — говорит Мишель Клэптон. Компания обещает выпустить яйцо до конца 2021 года.