Бывший президент США Дональд Трамп опустился почти на 300 позиций в списке миллиардеров Forbes, поскольку его состояние за четыре года у власти уменьшилась более чем на 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ряд изданий.

В опубликованном во вторник списке миллиардеров Forbes Дональд Трамп занял 1299-е место с его 2,4 миллиарда долларов. В прошлом году он занимал 1001-е место.

По данным Forbes, стоимость активов Дональда Трампа в январе 2017 года, когда он пришел к власти, составляла 3,5 млрд долларов.

Отмечается, что его рейтинг упал, так как экс-президент не успевал за другими миллиардерами, капиталы которых росли.

— Так и должно быть, - отметил Трамп изданию TheHill. - Политик не должен зарабатывать деньги, находясь у власти, богатый человек должен уйти с должности с меньшими доходами. Вот почему я нравлюсь людям - потому что я честный. В отличие от большинства политиков, я баллотировался не для того, чтобы разбогатеть, я отдал миллиарды долларов, чтобы помочь спасти нашу страну.

Дональд Трамп продолжает хвастаться своими усилиями по разработке вакцины против коронавируса, поскольку это, по его словам, поможет восстановить экономику, в частности туристическую сферу, отмечает TheHill.

В прошлом месяце Bloomberg опубликовал подобные данные, отметив, что собственный капитал бывшего президента упал с 3 миллиарда долларов до 2,3 миллиарда за время его президентства.

Bloomberg считает, что пандемия и последствия атаки на Капитолий 6 января со смертельными жертвами существенно повлияли на его бизнес-империю.

Несколько предприятий Дональда Трампа, в частности гостиницы, казино и офисные помещения, пострадали во время пандемии, поскольку рабочие места сокращались, а туризм остановился из-за ограничений на поездки.