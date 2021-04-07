Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста мировой экономики в 2021 году на 0,5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с январским прогнозом — до 6%. Об этом сказано в обзоре World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries, передают Порты Украины.

В 2022 году, по прогнозам МВФ, мировая экономика вырастет на 4,4% — прогноз улучшен на 0,2 п.п.

В Фонде отмечают, что увеличение прогнозов роста мировой экономики в 2021 и 2022 годах в основном связано с пересмотром прогнозов по странам с развитой экономикой, в частности значительным повышением оценок по США (1,3 п.п.), рост экономики которых в этом году, как ожидается, составит 6,4%.

— США стали единственной крупной экономикой, уровень ВВП которой, согласно прогнозам, превысит значения, которые прогнозировались на 2022 год в отсутствие пандемии. В других странах с развитой экономикой, включая зону евро, в этом году также произойдет оживление экономической активности, но его темпы будут более медленными, — отмечают в МВФ.

ВВП стран с формирующимся рынком в 2021 году вырастет на 6,7% (ранее прогнозировалось — 6,3%), в 2022 году — на 5%.

Прогноз по росту экономики развитых стран в 2021 году улучшен на 0,8 п.п. — до 5,1%, в 2022 году ожидается рост на 3,6%.

По прогнозам Фонда, рост экономики стран еврозоны составит 4,4% (4,2%), в 2022 году ожидается 3,8%.

Для Украины МВФ улучшил прогноз роста ВВП в 2021 году до 4% с 3% в октябрьском экономическом прогнозе. В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП Украины на уровне 3,4% — прогноз улучшен с 2,7% в предыдущем обзоре.

Кроме того, МВФ ожидает, что среднегодовая инфляция в Украине после снижения в 2020 году до 2,7% увеличится в 2021 году до 7,9%, а в 2022 году уменьшится до 6,8%. Инфляция на конец этого года, в соответствии с документом, составит 7,2%, а на конец следующего – 6% по сравнению с 5% в прошлом. Баланс текущих счетов составит «минус» 2,5 в 2021 году и «минус» 3,6 в 2022 году. Уровень безработицы в Украине в этом году уменьшится до 9% по сравнению с 11% по предварительным прогнозам, а также снизится до 8,4% в следующем году, что на 0,2% меньше, чем прогнозировалось в октябре.

Ранее сообщалось, что в НБУ рассчитывают на 2 транша от Международного валютного фонда.