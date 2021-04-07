В марте 2021 года Украэрорух обслужил 12 160 авиарейсов над Украиной. Это на 8,7% меньше, чем в марте 2020-го и на 43% меньше докарантинного марта 2019-го, сообщает пресс-служба Украэроруха в Facebook.

По сравнению с прошлым годом, в марте украинские перевозчики показали небольшой рост по количеству полетов (+5,8%). Перевозки иностранных компаний над Украиной сократились на 15,8% за год. Внутренние рейсы за год упали на 28,6%, международные – на 10,1%, транзитные – на 17,3%.

В Украэрорухе ожидают, что количество рейсов в воздушном пространстве Украины будет расти в период летней навигации, когда полноценно начнется туристический сезон.

— По восстановлению трафика в Европу давать точные прогнозы по либерализации правил пересечения границ достаточно сложно, учитывая введение строгих ограничительных мер из-за третьей волны коронавируса. Сроки по упрощению правил пересечения границ с начала июня, могут быть перенесены, – заявил глава Украэроруха Андрей Ярмак.

Напомним, в НБУ рассчитывают на 2 транша от Международного валютного фонда.