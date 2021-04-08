Американская компания Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за нехватки компонентов. Дефицит электронных комплектующих повлиял на план выпуска новых моделей планшетов и ноутбуков.

Об этом пишет РБК-Украина.

Сообщается, что при производстве MacBook 2021 года столкнулись с нехваткой печатных плат, а в случае с планшетами iPad — с дефицитом дисплеев.

По данным Nikkei Asia, сбой в поставках заставили Apple перенести заказы на комплектующие на вторую половину года. Предполагается, что этот фактор повлияет на дату презентации гаджетов.

При этом пока от дефицита компонентов не пострадало производство iPhone. Однако, как полагают инсайдеры, это вскоре может произойти и со смартфонами.

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует начать производство собственных беспилотных автомобилей с 2024 года. Они должны быть оснащены новым типом аккумуляторных батарей производства Apple.