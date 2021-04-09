В 2021 году в Украине ожидается увеличение производства валовой сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» академик НААН Юрий Лупенко.

В прошлом году спад объемов агропроизводства составил 10,4%, это самое стремительное падение с 1994 года. И по оценкам, объемы сельхозпроизводства в этом году превысят показатели прошлого года на 4,4%.

По словам Юрия Лупенко, такой рост произойдет за счет увеличения производства растениеводческой продукции - на 5,9%, тогда как по производству продукции животноводства прогнозируется уменьшение на 0,5%.

— Наибольший рост прогнозируется на выращивании озимых культур (+15,9%), сои (+12,9%) и плодово-ягодных культур (+10,8%). По другим видам продукции прогнозируется рост не более чем на 10%, а по отдельным - рапс, картофель, овощи - даже уменьшение объемов производства, - отметил ученый.

В целом, по прогнозу ученых Института аграрной экономики, в 2021 году отечественное сельское хозяйство выйдет на третий - после 2019 и 2018 года - показатель производства валовой сельскохозяйственной продукции.