Президент США Джо Байден запросил у конгресса 715 млрд долларов на военные нужды. В частности деньги пойдут на «сдерживание России и Китая».

Об этом свидетельствует проект бюджета США на 2022 финансовый год, пишет РБК-Украина.

Джо Байден предложил конгрессу выделить на военные нужды страны 715 млрд долларов.

— Запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе со стороны Китая, а также сдерживать дестабилизирующее поведение России, — указано в документе.

Среди других целей финансирования оборонного ведомства указаны поддержка исследований, оптимизация военного судостроения и модернизация сил ядерного сдерживания.

К слову, по данным Bloomberg, экс-президент Дональд Трамп планировал в случае победы на выборах выделить Пентагону 722 млрд долларов.

Напомним, ранее Конгресс США утвердил план поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов, который предусматривает прямые одноразовые выплаты американцам в размере 1400 долларов.