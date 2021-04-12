Кабинет Министров постановлением от 7 апреля 2021 № 329 утвердил перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, приводящие к временной остановке работы, в которых работают застрахованные лица, а также ФОПы.

Постановление размещено на правительственном портале.

Согласно закону именно Кабмин должен утвердить перечень основных видов экономической деятельности, которых касается усиления карантина. В этот перечень, в частности, вошли:

розничная торговля компьютерами, текстилем, бытовыми электротоварами, мебелью, книгами, игрушками, спортивным инвентарем и тому подобное;

деятельность ресторанов, оказание услуг питания;

обслуживание напитками;

демонстрация кинофильмов;

театральная и концертная деятельность;

функционирования библиотек, архивов, музеев, спортивных клубов, фитнес-центров.

Оказание помощи застрахованным лицам осуществляется на основании заявления застрахованного лица, поданного им в электронной форме с использованием Единого государственного вебпортала электронных услуг в течение 30 дней со дня введения на территории соответствующей области карантинных ограничений.

Заявление формируется и подается застрахованным лицом в электронной форме через Единый государственный вебпортал электронных услуг «Портал Дія»‎, в том числе с использованием мобильного приложения «‎Дія»‎.

В заявлении нужно указать:

ФИО, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

адрес регистрации места жительства заявителя;

номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN;

подтверждение соответствия застрахованного лица требованиям этого закона;

предоставление согласия заявителем на обработку персональных данных в соответствии с законом.