Кабинет Министров постановлением от 7 апреля 2021 № 329 утвердил перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, приводящие к временной остановке работы, в которых работают застрахованные лица, а также ФОПы.
Постановление размещено на правительственном портале.
Согласно закону именно Кабмин должен утвердить перечень основных видов экономической деятельности, которых касается усиления карантина. В этот перечень, в частности, вошли:
Оказание помощи застрахованным лицам осуществляется на основании заявления застрахованного лица, поданного им в электронной форме с использованием Единого государственного вебпортала электронных услуг в течение 30 дней со дня введения на территории соответствующей области карантинных ограничений.
Заявление формируется и подается застрахованным лицом в электронной форме через Единый государственный вебпортал электронных услуг «Портал Дія», в том числе с использованием мобильного приложения «Дія».
В заявлении нужно указать:
Кабинет Министров постановлением от 7 апреля 2021 № 329 утвердил перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, приводящие к временной остановке работы, в которых работают застрахованные лица, а также ФОПы.
Постановление размещено на правительственном портале.
Согласно закону именно Кабмин должен утвердить перечень основных видов экономической деятельности, которых касается усиления карантина. В этот перечень, в частности, вошли:
Оказание помощи застрахованным лицам осуществляется на основании заявления застрахованного лица, поданного им в электронной форме с использованием Единого государственного вебпортала электронных услуг в течение 30 дней со дня введения на территории соответствующей области карантинных ограничений.
Заявление формируется и подается застрахованным лицом в электронной форме через Единый государственный вебпортал электронных услуг «Портал Дія», в том числе с использованием мобильного приложения «Дія».
В заявлении нужно указать: