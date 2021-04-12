В Польше суд не продлил арест бывшему руководителю «Укравтодора» Славомиру Новаку (управлял «Укравтодором» с 2016 по 2019 год): прокуратура возмущена и утверждает, что подозреваемый может уйти из-под правосудия.

Об этом сообщает Укринформ.

Судья окружной прокуратуры в Варшаве Агнешка Доманская, несмотря на просьбы прокуратуры продлить арест Славомиру Новаку на очередные три месяца, приняла решение освободить его из-под стражи под залог в 7 миллионов гривен. Следовательно, в понедельник, 12 апреля, он вышел из следственного изолятора на свободу.

Адвокаты обвиняемого в коррупции положительно восприняли это решение суда, а прокуратура намерена его оспорить в апелляции. В прокуратуре подчеркивают, что освобождение подозреваемого из СИЗО грозит расследованию дела. Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж не исключила, что Новак будет пытаться уклониться от участия в следствии, влиять на других свидетелей и даже может сбежать из-под присмотра польской полиции и скрыться в неизвестном направлении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет тендеры Укравтодора на сумму около 270 миллионов евро. В рамках дела Славомира Новака проверяются контракты за 2016-2019 годы.