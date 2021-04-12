Компания Facebook в прошлом году потратила более 23 миллионов долларов на безопасность своего гендиректора Марка Цукерберга.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что компания обнаружила «конкретные угрозы в отношении господина Цукерберга».

— Он является синонимом Facebook, и, как следствие, негативные настроения по нашей компании напрямую связаны с господином Цукербергом и часто передаются ему, — заявили в компании.

В частности, Facebook потратил 23 миллиона долларов на личную охрану в резиденциях Марка Цукерберга и на поездки для него и его семьи. Он также получил дополнительные 10 миллионов долларов на покрытие персонала службы безопасности и других расходов на охрану.

Комиссия по вопросам вознаграждений, назначений и руководства компании считает, что из-за возможных угроз эти расходы уместны и необходимы.

Отмечается, что на собрании акционеров Facebook в мае Марк Цукерберг предложит время от времени предлагать личную безопасность для директоров, не являющихся сотрудниками компании.

Напомним, ранее Facebook объяснил, каким образом произошла утечка данных из 500 миллионов аккаунтов. Компания убеждена, что злоумышленники воспользовались функцией импорта контактов.