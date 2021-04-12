Современные методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний позволяют выявлять проблемы на ранней стадии и проводить адекватное лечение. Если регулярно посещать стоматолога, то вряд ли понадобится использовать такой метод, как удаление зуба. Однако в некоторых случаях его не избежать. Стоматологи клиники Oxford Medical рассказали, когда это происходит.
Чаще всего удаление зуба используют, если у взрослого человека начали расти сверхкомплектные зубы. Их еще называют «зубы мудрости». Как правило, эти зубы вызывают множество неудобств и болезненных ощущений по причине того, что челюсть взрослого человека уже сформирована, и в ней нет места новым зубам. Тогда зубы начинают расти либо под углом, повреждая и сдвигая расположенные рядом зубы, либо не прорезываются до конца.
Такое положение сверхкомплектных зубов вызывает массу неудобств и дискомфорта, а также может привести к воспалению близлежащих тканей. Поэтому зубы мудрости подлежат удалению.
Другие причины, когда необходимо удалить зуб:
В некоторых случаях можно обойтись простым удалением с помощью щипцов. Однако если зуб имеет атипичное расположение, например, врос корнями в соседний зуб, такое удаление считается сложным и требует большого мастерства хирурга-стоматолога. Удаление зуба может происходить под местной или общей анестезией, в зависимости от сложности удаления. Вид анестезии выбирает врач, исходя из медицинских показаний, сложности удаления и пожеланий пациента.
Перед удалением каждый пациент клиники Oxford Medical проходит комплексную диагностику, направленную на:
В некоторых случаях перед удалением зуба необходимо пройти антибактериальную терапию, чтобы избавиться от инфекции.
После удаления сверхкомплектного зуба десну зашивают и дают время, чтобы рана зажила. Если удалить пришлось больной зуб, который принимает активное участие в пережевывании пищи и формировании зубного ряда, через несколько месяцев после его удаления врач может порекомендовать поставить на его место имплант.
Записаться на консультацию к хирургу-стоматологу можно на сайте клиники: oxford-med.com.ua. Первая консультация — бесплатная. Комфортные условия стоматологической клиники Oxford Medical и квалифицированные врачи-стоматологи помогут пройти процедуру максимально безболезненно для каждого пациента.
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Современные методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний позволяют выявлять проблемы на ранней стадии и проводить адекватное лечение. Если регулярно посещать стоматолога, то вряд ли понадобится использовать такой метод, как удаление зуба. Однако в некоторых случаях его не избежать. Стоматологи клиники Oxford Medical рассказали, когда это происходит.
Чаще всего удаление зуба используют, если у взрослого человека начали расти сверхкомплектные зубы. Их еще называют «зубы мудрости». Как правило, эти зубы вызывают множество неудобств и болезненных ощущений по причине того, что челюсть взрослого человека уже сформирована, и в ней нет места новым зубам. Тогда зубы начинают расти либо под углом, повреждая и сдвигая расположенные рядом зубы, либо не прорезываются до конца.
Такое положение сверхкомплектных зубов вызывает массу неудобств и дискомфорта, а также может привести к воспалению близлежащих тканей. Поэтому зубы мудрости подлежат удалению.
Другие причины, когда необходимо удалить зуб:
В некоторых случаях можно обойтись простым удалением с помощью щипцов. Однако если зуб имеет атипичное расположение, например, врос корнями в соседний зуб, такое удаление считается сложным и требует большого мастерства хирурга-стоматолога. Удаление зуба может происходить под местной или общей анестезией, в зависимости от сложности удаления. Вид анестезии выбирает врач, исходя из медицинских показаний, сложности удаления и пожеланий пациента.
Перед удалением каждый пациент клиники Oxford Medical проходит комплексную диагностику, направленную на:
В некоторых случаях перед удалением зуба необходимо пройти антибактериальную терапию, чтобы избавиться от инфекции.
После удаления сверхкомплектного зуба десну зашивают и дают время, чтобы рана зажила. Если удалить пришлось больной зуб, который принимает активное участие в пережевывании пищи и формировании зубного ряда, через несколько месяцев после его удаления врач может порекомендовать поставить на его место имплант.
Записаться на консультацию к хирургу-стоматологу можно на сайте клиники: oxford-med.com.ua. Первая консультация — бесплатная. Комфортные условия стоматологической клиники Oxford Medical и квалифицированные врачи-стоматологи помогут пройти процедуру максимально безболезненно для каждого пациента.
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