Современные методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний позволяют выявлять проблемы на ранней стадии и проводить адекватное лечение. Если регулярно посещать стоматолога, то вряд ли понадобится использовать такой метод, как удаление зуба. Однако в некоторых случаях его не избежать. Стоматологи клиники Oxford Medical рассказали, когда это происходит.

Причины удаления зуба

Чаще всего удаление зуба используют, если у взрослого человека начали расти сверхкомплектные зубы. Их еще называют «зубы мудрости». Как правило, эти зубы вызывают множество неудобств и болезненных ощущений по причине того, что челюсть взрослого человека уже сформирована, и в ней нет места новым зубам. Тогда зубы начинают расти либо под углом, повреждая и сдвигая расположенные рядом зубы, либо не прорезываются до конца.

Такое положение сверхкомплектных зубов вызывает массу неудобств и дискомфорта, а также может привести к воспалению близлежащих тканей. Поэтому зубы мудрости подлежат удалению.

Другие причины, когда необходимо удалить зуб:

запущенный кариес, когда зуб не подлежит лечению;

сломанный зуб, когда лечить по сути уже нечего, а небольшой осколок, возвышающийся над десной, царапает или придавливает слизистую внутренней части щеки;

воспаления кости или надкостницы, которое возникает на фоне хронического воспаления больного зуба. В таком случае для проведения эффективного лечения надкостницы или кости, больной зуб необходимо удалить.

Как происходит удаление зуба

В некоторых случаях можно обойтись простым удалением с помощью щипцов. Однако если зуб имеет атипичное расположение, например, врос корнями в соседний зуб, такое удаление считается сложным и требует большого мастерства хирурга-стоматолога. Удаление зуба может происходить под местной или общей анестезией, в зависимости от сложности удаления. Вид анестезии выбирает врач, исходя из медицинских показаний, сложности удаления и пожеланий пациента.

Перед удалением каждый пациент клиники Oxford Medical проходит комплексную диагностику, направленную на:

определение расположения зуба и степень его взаимодействия с соседними зубами и тканями;

наличие инфекций в ротовой полости.

В некоторых случаях перед удалением зуба необходимо пройти антибактериальную терапию, чтобы избавиться от инфекции.

После удаления сверхкомплектного зуба десну зашивают и дают время, чтобы рана зажила. Если удалить пришлось больной зуб, который принимает активное участие в пережевывании пищи и формировании зубного ряда, через несколько месяцев после его удаления врач может порекомендовать поставить на его место имплант.

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