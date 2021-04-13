В результате принятия изменений законодательство, которым отменяется переаттестация украинских моряков, которая проводится каждые 5 лет, еще больше ухудшится качество их подготовки, что может привести к концу сотрудничества с иностранными судовладельцами.

Такое мнение в своем блоге на «Цензор.НЕТ» высказал директор аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник.

Он отметил, что накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий торжественно сообщил, что в результате реформы, которую провело возглавляемое им ведомство, «жизнь с этой стране улучшится», а особенно повезет морякам. Речь идет о принятии изменений в Приказ, которыми отменена переаттестация моряков, которая проводилась каждые 5 лет.

Николай Мельник рассказал о коррупционной составляющей, которая существует в переводготовке моряков.

— Ни для кого не секрет, что за все время существования независимой Украины моряки молча платили дань за подготовку документов о переаттестации. При Омеляне эта дань выросла в несколько раз, и моряки начали бузить. Причем подчеркиваю, не нравился только размер «мзды», ведь половина из украинских моряков фиг бы сдали экзамен лично. Причем с каждым годом украинские морские «вузы» принимают дубы и выпускают липу, которая только благодаря взяткам не просто не вылетели из «мореходок» как лист фанеры, но и спокойно работали на благо международных перевозок, - рассказывает Николай Мельник.

Он процитировал директора «Eurobulk Agency» LLC Анатолия Иванкевича, который красноречиво высказался об украинских моряках:

— Кроме внешних факторов, к которым мы отнесём политическую ситуацию и несовершенство правовой и образовательной систем внутри нашего государства, самыми распространенными причинами, объясняющими такое положение (проигрыша украинских моряков на рынке труда, - прим.), я выделю несколько основных — систематическое нарушение трудовой дисциплины: это злоупотребление алкоголем на борту, создание конфликтных ситуаций и, конечно же, недобросовестное выполнение профессиональных обязанностей. Возможно, многие поставят под вопрос данные причины снижения спроса, но отмечу, выводы сделаны из наблюдений, на которые я потратил около десяти лет и считаю их вполне объективными. Также важной коммуникативной причиной, которая преследует нас еще с советского периода, остается проблема недостаточного владения, а порой и полное отсутствие навыков владения английским языком. Это, естественно, усложняет работу наших моряков в смешанных экипажах, - заявил Анатолий Иванчевич.

Николай Мельник отметил, что большинство украинских моряков довольно профессиональные специалисты за счет советской школы, но процент тех, кто подпадает под категорию «не качественных» ежегодно увеличивается.

Однако, отмечает эксперт, раз в 5 лет украинское государство все же заставляло украинских моряков вспоминать правила судовождения и строение агрегатов, и проводило переаттестацию, но эта переаттестация в 99% случаях заканчивалась взяткой члену квалификационной комиссии.

В 2021 году были отменены комиссии по оцениванию, и вместо этого моряки начали сдавать е-тесты.

— Кто-то сдавал сам, кто-то как всегда бежал к агентам, но процесс хоть как-то начал выравниваться. Моряки получили возможность не платить бешеные деньги, если у них все же есть знания. Хотя и были замечания на вмешательство в систему оценивания. Если рассматривать коррупцию, как гангрену, а сам процесс подготовки моряков, как орган, то в 2021 году начался процесс хоть какого-то лечения органов, подверженных гангрене. Но Михеил Саакашвили с Владиславом Криклием решили, что проще ампутировать больной орган, чем лечить. И переаттестация была отменена, - рассказал Николай Мельник.

Он рассказал, что если вчитаться в приказ об отмене переаттестации, то морякам теперь нужно будет подтверждать трудовой стаж, для чего придется показывать контракты с иностранными судовладельцами.

— А как только информация об их состоянии станет доступной для украинской налоговой - налогообложение это только вопрос времени и желания. И через год - два украинских моряков заставят отдать 19,5% от своей зарплаты, - рассказал Николай Мельник.

Вторым следствием отмены переаттестации моряков, считает эксперт, может стать еще большее падение качества подготовки украинских моряков.

— Это заставит Международную морскую организацию перевести Украину в blacklist (черный список, - прим.), а это не просто падение зарплаты - это конец сотрудничества с иностранными судовладельцами. Останутся только украинские, которые будут нанимать наших же моряков за бесценок. Это риски, которые сейчас никто не просчитывает. Моряки их просчитать не могут, потому что, мягко говоря, не юристы. Политикам эти риски не интересны, потому что они не собираются быть в этой стране, когда негативные последствия уже наступят. И пока все будут бросать дерьмом друг в друга, украинские моряки пойдут собирать клубнику в Польшу, забирая работу у червоноградских пацанов и коллег из солнечной Грузии, - считает Николай Мельник.

Ранее сообщалось, что журналисты издания «THE SHEMA» рассказали о коррупционной схеме, связанной с получением паспорта моряка в Украине.