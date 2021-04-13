Российский рубль просел на фоне усиления геополитической напряженности, что связано с угрозой новых санкций США и стягиванием РФ войск на границу с Украиной.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что за последний месяц рубль упал на 5%, достигнув 5-месячного минимума — около 77 рублей за доллар.

В статье говорится, что падение рубля в течение этого периода было самым серьезным среди валют развивающихся стран, кроме турецкой лиры.

— Геополитика — это то, что сейчас движет валютным рынком - беспокойство по поводу жестких санкций со стороны США, которых было более чем достаточно в течение последних недель, — заявила главный экономист инвесткомпании «Ренессанс Капитал» по России и СНГ, вспомним также об обострении ситуации на Донбассе.

Беспокойство также поразило рынок суверенных облигаций России на фоне угрозы американских санкций в ответ на хакерство SolarWinds, вмешательство Москвы в президентские выборы 2020 года и отравление и тюремное заключение Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций западных стран. Так могут расширить меры в отношении РФ.