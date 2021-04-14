В 2021 году в Николаеве состоится конкурс перевозчиков на обслуживание городских маршрутов общественного транспорта.

Об этом шла речь на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета в среду, 14 апреля, передает корреспондент НикВести. Заседание транслировал телеканал «Март».

Отметим, что в этот раз с перевозчиками-победителями заключат договоры всего на год, а не на пять лет, как обычно.

Это связано с тем, что транспортные средства не соответствуют условиям конкурса. В частности, они не приспособлены к потребностям людей с инвалидностью.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич добавил, что в Николаеве планируют вводить электронный билет, а к концу года должен прибыть новый коммунальный транспорт.

Напомним, перевозчики, обслуживающие городские маршруты, просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте Николаева. По новым расчетам стоимость проезда коротких маршрутов должна быть на уровне 6 гривен, средних — 7 гривен (те, которые сейчас по 5 гривен). Пригородные маршруты — 9 гривен в Большую Корениху и Матвеевку, 10 гривен в Малую Корениху.