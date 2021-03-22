Перевозчики, обслуживающие городские маршруты, просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте Николаева.

С такой просьбой они обратились к депутатам профильной комиссии горсовета в понедельник, 22 марта, передает корреспондент НикВести. Транслировал заседание телеканал «Март».

К членам комиссии обратился экс-начальник управления инфраструктуры облгосадминистрации, глава общественной организации «Инфраструктура Николаевщины» Эдуард Волошинович с просьбой поспособствовать тому, чтобы исполком повысил цены на проезд.

Он сказал, что за последние годы в Николаеве закрылась четверть городских маршрутов, а на существующих значительно сократилось количество транспорта.

— Еще 6 лет назад количество подвижного состава на улицах Николаева было в два раза больше. Сокращение количества транспорта привело к увеличению интервала движения, это приводит к тому, что вдвое больше людей заходят в автобусы. И мы видим то состояние подвижного состава, которое с каждым годом все ухудшается и ухудшается, — сказал он.

Эдуард Волошинович

По его мнению, стоимость проезда, установленная в 2018 году, не является экономически обоснованной.

— Даже тот тариф, который был установлен в 2018 году в последний раз, не был экономически обоснован и не позволял обеспечивать надлежащее качество и надлежащую безопасность перевозок. Он только приостановил или удержал ухудшение ситуации на рынке пассажирских перевозок в Николаеве, — сказал он.

Эдуард Волошинович добавил, что карантинные ограничения еще больше ухудшили ситуацию. Также, по его словам, сегодня пытаются «стравливать» перевозчиков и пассажиров, разводя их по разные стороны баррикад.

Он заявил и о том, что, по его мнению, перевозчики-частники работают в неконкурентных условиях, поскольку коммунальные предприятия «Николаевэлектротранс» и «Николаевпастранс» получают компенсации из бюджета за то, что тариф не соответствует реальным условиям.

По его словам, минимально обоснованная цена на проезд — 10-12 гривен. При этом Эдуард Волошинович добавил, что перевозчики понимают, что исполком на такое повышение не пойдет.

— Если рассчитывать в соответствии с методикой, утвержденной Министерством инфраструктуры, и минимальной рентабельностью, а мы понимаем все, что перевозки — это деятельность с целью получения прибыли, иначе это никому не интересно, то цифры получаются и 10, и 12 гривен. Все перевозчики понимают, что сегодня никто не установит такой тариф. И они сами не смогут обеспечить резкое обновление подвижного состава, существенного увеличения и т.д. Но нужно остановить ухудшение ситуации и исправлять ее, — сказал Эдуард Волошинович.

Депутат Юрий Степанец поинтересовался, как скоро перевозчики смогут улучшить свой транспорт, если город повысит тариф до 10 гривен. На это представитель перевозчиков ответил, что одномоментно решить накопившиеся проблемы невозможно.

— Я могу заверить, если даже завтра проезд станет стоить 20 гривен, послезавтра не будет «Мерседесов» с кондиционерами. Потому что это требует некоторого времени. Сегодня предприятия изнеможены. Когда-то, 7-10 лет назад, были открыты линии по лизингу, было какое-то понимание, что будет завтра, как обновлять подвижной состав. А сегодня ситуация такая, что предприниматели распродают свои автобусы и закрывают бизнес, — сказал он.

По мнению Эдуарда Волошиновича, город должен требовать от предпринимателей такого качества услуг, которое соответствует стоимости.

— Я так понимаю, мы сейчас в таком положении, что если мы едем на маршрутке и вылетает колесо, и на нас водитель кричит: «Закрой свой рот!», то мы должны сказать: «Ну да, мы же платим 5 гривен, это нормально». Мы сейчас об этом говорим? — спросил Юрий Степанец.

Начальник управления транспортного комплекса горсовета Дмитрий Попов подтвердил, что тариф на сегодняшний день является экономически необоснованным. Перевозчики предоставили расчеты в отдел цен, который сделал вывод, что цены нужно поднимать.

Он отметил, что в городе существует три вида маршрутов — короткие, средние и пригородные. По новым расчетам стоимость проезда коротких маршрутов должны быть на уровне 6 гривен, средних — 7 гривен (те, которые сейчас по 5 гривен). Пригородные маршруты — 9 гривен в Большую Корениху и Матвеевку, 10 гривен в Малую Корениху.

— Сейчас готовятся все соответствующие решения исполкома. Там есть определенная процедура регуляторного акта, выдерживаем все законодательные сроки по поводу этих решений и выходим на исполком с предложением утвердить предложенные тарифы. Если исполком утвердит, будем двигаться к тому, чтобы перевозчики обновляли свои автобусы, — сказал Дмитрий Попов.

Напомним, что в ноябре прошлого года водители маршрутных такси в Николаеве снова хотели повысить стоимость проезда.

В октябре 2019 года исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал повышение тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах города до 5 гривен.