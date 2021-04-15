Правительство на своем внеочередном заседании приняло постановление, которым усилило адресность предоставления жилищных субсидий и ужесточило требования при их назначении.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Своим постановлением Кабмин предложил ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.
Предлагается пересмотреть подходы к учету имущественного состояния: при назначении жилищных субсидий будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.
Кроме того, документом предлагается отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.
— Реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины Министерству социальной политики Украины на предоставление жилищных субсидий, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве субсидию получает более 24 тысяч домохозяйств.
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Правительство на своем внеочередном заседании приняло постановление, которым усилило адресность предоставления жилищных субсидий и ужесточило требования при их назначении.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Своим постановлением Кабмин предложил ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.
Предлагается пересмотреть подходы к учету имущественного состояния: при назначении жилищных субсидий будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.
Кроме того, документом предлагается отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.
— Реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины Министерству социальной политики Украины на предоставление жилищных субсидий, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве субсидию получает более 24 тысяч домохозяйств.