Американская фармацевтическая компания Moderna во втором квартале этого года поставит в Канаду и Великобританию меньше доз собственной вакцины против коронавирусной болезни, чем планировалось.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
Как отмечается, такое решение было принято из-за проблем с цепочками поставок.
«Траектория наращивания производства вакцин не является линейной, и, несмотря на все усилия, существует дефицит ранее рассчитанных доз из европейской цепи поставок», — говорится в заявлении Moderna.
Компания не сообщила, на сколько будут уменьшены поставки вакцины или как быстро можно будет это исправить.
Moderna заявила, что сотрудничает с партнером по производству лекарственных веществ — компанией Lonza, чтобы обеспечить стабильные поставки в «кратчайшие сроки» и находится в тесном контакте со всеми правительствами.
Напомним, Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин в конце марта.
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Американская фармацевтическая компания Moderna во втором квартале этого года поставит в Канаду и Великобританию меньше доз собственной вакцины против коронавирусной болезни, чем планировалось.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
Как отмечается, такое решение было принято из-за проблем с цепочками поставок.
«Траектория наращивания производства вакцин не является линейной, и, несмотря на все усилия, существует дефицит ранее рассчитанных доз из европейской цепи поставок», — говорится в заявлении Moderna.
Компания не сообщила, на сколько будут уменьшены поставки вакцины или как быстро можно будет это исправить.
Moderna заявила, что сотрудничает с партнером по производству лекарственных веществ — компанией Lonza, чтобы обеспечить стабильные поставки в «кратчайшие сроки» и находится в тесном контакте со всеми правительствами.
Напомним, Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин в конце марта.