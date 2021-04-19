Диарея - неприятное состояние, с которым сталкивался неоднократно каждый. Она проявляется частыми неоформленными или даже жидкими испражнениями, и может длиться от нескольких часов до недели. В частности, диарею продолжительностью до 14 дней называют острой, а дольше - хронической. Вызвать диарею могут различные факторы, но в первую очередь это инфекционные возбудители. Также причиной могут быть эндокринные заболевания (например, гипертиреоз), генетические заболевания с нарушением усвоения питательных веществ или непереносимостью определенных компонентов пищи (мууковисцидоз, целиакия, лактазная недостаточность - здесь как раз имеет место хроническое течение диареи), отравления химическими соединениями, хронические системные заболевания (ВИЧ инфекция) и др. Еще одним распространенным вариантом является «диарея путешественника», возникновение которой связывают в первую очередь с изменением минерального состава воды и употреблением необычных продуктов.

Конечно, наиболее распространенная причина диареи - это пищевое отравление. Принципы профилактики знакомые всем с детства - это личная гигиена (мытье рук) и свежая пища, которую хранили в надлежащих условиях. Однако есть и часто (особенно в детских коллективах) сезонные вирусные заболевания, сопровождающиеся диареей. Речь идет о ротавирусной инфекции, которая особенно опасна для детей первых лет жизни (является третьей причиной детской смертности в странах с низкими доходами). Однако от ротавируса существует эффективная вакцина, которая, кстати, вводится перорально, и сделать прививку следует до 6-месячного возраста ребенка.

Диарея, то кроме нарушений стула, сопровождается часто ухудшением общего самочувствия, признаками интоксикации - головной болью, тошнотой и рвотой, болями в животе. В зависимости от возбудителя, симптоматика, тактика лечения и последствия разные. Так, наиболее опасна диарея бактериального происхождения (в частности, сальмонеллез), поскольку приводит к выраженной интоксикации организма, поражений других органов и систем, кроме пищеварительной, и может потребовать длительного бактериальной терапии. При этом вирусные диареи имеют другой механизм влияния и чаще приводят к обезвоживанию.

Собственно, угрожающими для здоровья и даже жизни пациента является потеря жидкости и электролитов. Поэтому диарея при холере когда-то была смертельным приговором. Именно поэтому грамотное восстановление водно-электролитного баланса является ключевым для лечения диареи.

Конечно, частые испражнения сопровождаются «вымыванием» собственной полезной микрофлоры из кишечника, негативным влиянием на нее повреждающего фактора, вызывающего диарею, и как следствие - развитие дисбактериоза. Учитывая, что именно кишечная микрофлора создает защитный барьер на пути инфекционных агентов, которые могут вызвать диарею, своевременная поддержка собственных кишечных бактерий является крайне необходимой.

Арсенал медикаментозной помощи в борьбе с диареей чрезвычайно разнообразен, а учитывая возможные негативные последствия для здоровья и жизни пациента, следует обязательно проконсультироваться с врачом, а не заниматься самолечением. Особенно это касается диареи у детей, поскольку здесь есть особенности течения заболевания - склонность к быстрому обезвоживанию, развитию отека мозга и появлению неврологической симптоматики.

Кроме восстановления водно-электролитного баланса, важной составляющей лечения является пробиотические препараты. В частности, ЭНТЕРОЛ (инструкция по применению) имеет доказанную эффективность при лечении и профилактике диареи, поскольку обладает выраженным антисекреторной действием, что особенно важно, поскольку это воздействие на сам механизм развития диареи, а также имеет антимикробное и антитоксическое действие. Принимать следует, размешав содержимое пакетика с жидкостью, натощак 1-2 раза в день от 3 дней и дольше, по необходимости.

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