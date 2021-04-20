В мае Украине грозит дефицит дизельного топлива из-за остановки поставок с заводов Роснефти и планового техобслуживания на Мозырском НПЗ (Беларусь).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять трейдеров-источников.

Ожидается, что дефицит дизельного топлива в Украине в мае составит 150 тысяч – 270 тысяч тонн. Мозырский НПЗ поставит Украине около 150 тысяч тонн ДТ вместо 240 тысяч тонн, т.к. 15 мая начинает техобслуживание.

В год Украина потребляет более 7 миллионов тонн дизельного. Две трети импортируется из России и Беларуси. В прошлом году Роснефть поставила Украине 1,75 миллионов ДТ. Отмечается, что Украина пыталась компенсировать дефицит путем морских поставок, но их объемов было недостаточно.

Глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская в колонке ЭП предостерегла операторов рынка нефтепродуктов от попыток создать искусственный дефицит и антиконкурентных действий, которые могут «негативно повлиять на цены и наполненностть рынка».

— Ввиду нестабильной ситуации с импортом нефтепродуктов из Беларуси и РФ, будем особенно придирчивыми. Попытки создать искусственный дефицит, необоснованно повысить стоимость, установить барьеры в доступе к альтернативной инфраструктуры, в частности к портам, являются недопустимыми. Это – красные линии национального значения, – заявила Ольга Пищанская.

Напомним, сотрудники налоговой инспекции Николаевской области прекратили деятельность незаконных автозаправочных станций, которые работали без наличия соответствующих разрешительных документов и регистрации.