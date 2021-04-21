ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» направило предписания управляющим компаниям, ЖЭКам и ОСМД для подготовки внутридомовых систем отопления.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

На предприятии отмечают, что залог безаварийного прохождения отопительного сезона — качественная подготовка к нему.

Законодательно это закреплено следующими документами:

«Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства топлива и энергетики, Министерства по вопросам ЖКХ Украины № 620 / 378 от 10.12.08р, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.12.08р. за № 1310 / 16001;

«Порядком обслуживания внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и снабжения горячей воды», утвержденным Приказом Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины № 219 от 15.08.18р., зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 19.09.18р за № 1074 / 32526;

«Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей», утвержденными Приказом Министерства топлива и энергетики № 71 от 14.02.07р, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 05.03.07р за № 197 / 13464.

Отопительный сезон 2020-2021 гг. Показал, что недостаточная подготовка внутридомовых систем отопления, прежде всего, из-за некачественной изоляции, невыполнение гидропневматической промывки, ревизии (или замены) запорно-регулирующей арматуры на стояках привело к потерям тепловой энергии, что повлекло обоснованные жалобы от потребителей. Кроме того, недостаточное оборудование тепловых и элеваторных узлов рабочей арматурой для измерения параметров теплоносителя не позволяет равномерно и качественно распределять теплоноситель по абонентским системах отопления, говорят в ОКП.

— Стоит отметить, что на протяжении отопительного периода работники предприятия неоднократно совершали плановые проверки систем теплопотребления, на основании которых в конце отопительного сезона были сформированы предписания по подготовке систем в летний период. Сейчас они направлены в жилищно-эксплуатационные конторы, управляющие компании, председателям ОСМД, управлению образования, больницам и т.д., — информирует директор ОКП Николай Логвинов.

Отмечается, что в целом речь идет о почти двадцати жилищных организациях и около 600 других абонентов, из которых почти 400 — это ОСМД.

«Исполнение всех мероприятий в комплексе до начала следующего отопительного сезона обеспечит комфорт каждого потребителя и позволит избежать нерациональных затрат тепла. Проведение работ абоненты должны предъявить представителю службы тепловых сетей предприятия. После устранения всех замечаний абонент получает акт готовности к следующему отопительному сезону. Это является документальным подтверждением того, что система готова к приему теплоносителя. Акт готовности дает право получить наряд на подключение отопления и с началом сезона наши абоненты снова будут иметь теплые, уютные дома. Подготовку и предъявление систем следует начинать уже сейчас, чтобы иметь время на устранение всех недостатков и полностью подготовить системы», — отметили в облтеплоэнерго.

Для вызова инспектора для приемки готовности систем следует обращаться по телефонам: 050 383 20 46, 050 383 20 47.