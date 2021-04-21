ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» направило предписания управляющим компаниям, ЖЭКам и ОСМД для подготовки внутридомовых систем отопления.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
На предприятии отмечают, что залог безаварийного прохождения отопительного сезона — качественная подготовка к нему.
Законодательно это закреплено следующими документами:
Отопительный сезон 2020-2021 гг. Показал, что недостаточная подготовка внутридомовых систем отопления, прежде всего, из-за некачественной изоляции, невыполнение гидропневматической промывки, ревизии (или замены) запорно-регулирующей арматуры на стояках привело к потерям тепловой энергии, что повлекло обоснованные жалобы от потребителей. Кроме того, недостаточное оборудование тепловых и элеваторных узлов рабочей арматурой для измерения параметров теплоносителя не позволяет равномерно и качественно распределять теплоноситель по абонентским системах отопления, говорят в ОКП.
— Стоит отметить, что на протяжении отопительного периода работники предприятия неоднократно совершали плановые проверки систем теплопотребления, на основании которых в конце отопительного сезона были сформированы предписания по подготовке систем в летний период. Сейчас они направлены в жилищно-эксплуатационные конторы, управляющие компании, председателям ОСМД, управлению образования, больницам и т.д., — информирует директор ОКП Николай Логвинов.
Отмечается, что в целом речь идет о почти двадцати жилищных организациях и около 600 других абонентов, из которых почти 400 — это ОСМД.
«Исполнение всех мероприятий в комплексе до начала следующего отопительного сезона обеспечит комфорт каждого потребителя и позволит избежать нерациональных затрат тепла. Проведение работ абоненты должны предъявить представителю службы тепловых сетей предприятия. После устранения всех замечаний абонент получает акт готовности к следующему отопительному сезону. Это является документальным подтверждением того, что система готова к приему теплоносителя. Акт готовности дает право получить наряд на подключение отопления и с началом сезона наши абоненты снова будут иметь теплые, уютные дома. Подготовку и предъявление систем следует начинать уже сейчас, чтобы иметь время на устранение всех недостатков и полностью подготовить системы», — отметили в облтеплоэнерго.
Для вызова инспектора для приемки готовности систем следует обращаться по телефонам: 050 383 20 46, 050 383 20 47.
ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» направило предписания управляющим компаниям, ЖЭКам и ОСМД для подготовки внутридомовых систем отопления.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
На предприятии отмечают, что залог безаварийного прохождения отопительного сезона — качественная подготовка к нему.
Законодательно это закреплено следующими документами:
Отопительный сезон 2020-2021 гг. Показал, что недостаточная подготовка внутридомовых систем отопления, прежде всего, из-за некачественной изоляции, невыполнение гидропневматической промывки, ревизии (или замены) запорно-регулирующей арматуры на стояках привело к потерям тепловой энергии, что повлекло обоснованные жалобы от потребителей. Кроме того, недостаточное оборудование тепловых и элеваторных узлов рабочей арматурой для измерения параметров теплоносителя не позволяет равномерно и качественно распределять теплоноситель по абонентским системах отопления, говорят в ОКП.
— Стоит отметить, что на протяжении отопительного периода работники предприятия неоднократно совершали плановые проверки систем теплопотребления, на основании которых в конце отопительного сезона были сформированы предписания по подготовке систем в летний период. Сейчас они направлены в жилищно-эксплуатационные конторы, управляющие компании, председателям ОСМД, управлению образования, больницам и т.д., — информирует директор ОКП Николай Логвинов.
Отмечается, что в целом речь идет о почти двадцати жилищных организациях и около 600 других абонентов, из которых почти 400 — это ОСМД.
«Исполнение всех мероприятий в комплексе до начала следующего отопительного сезона обеспечит комфорт каждого потребителя и позволит избежать нерациональных затрат тепла. Проведение работ абоненты должны предъявить представителю службы тепловых сетей предприятия. После устранения всех замечаний абонент получает акт готовности к следующему отопительному сезону. Это является документальным подтверждением того, что система готова к приему теплоносителя. Акт готовности дает право получить наряд на подключение отопления и с началом сезона наши абоненты снова будут иметь теплые, уютные дома. Подготовку и предъявление систем следует начинать уже сейчас, чтобы иметь время на устранение всех недостатков и полностью подготовить системы», — отметили в облтеплоэнерго.
Для вызова инспектора для приемки готовности систем следует обращаться по телефонам: 050 383 20 46, 050 383 20 47.