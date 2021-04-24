23 апреля в Николаеве при поддержке ЕС открылась COVID-19 Бизнес-клиника, призванная помочь малым и средним предприятиям (МСП) отреагировать на сложные экономические вызовы, ставшие последствиями пандемии коронавируса.

COVID-19 Бизнес-клиники — инициатива в рамках проекта «EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП», который совместно финансируется правительством Германии и Европейским Союзом и реализуется GIZ. Организатором открытия такой клиники в Николаеве стал Центр Поддержки Бизнеса.

Одна из 6 Бизнес-клиник начала функционировать в Николаеве. Она будет оказывать поддержку МСП не только Николаевской, но и Херсонской и Одесской областям. При этом возможность подключения онлайн будет у предпринимателей со всей страны, поэтому в открытии приняли участие представители бизнеса из 16 регионов.

Бизнес-клиника в Николаеве будет функционировать в течение следующих шести месяцев, предлагая предпринимателям широкий спектр бесплатных онлайн и офлайн услуг, среди которых короткие индивидуальные и групповые консультации, тренинги и воркшопы от лучших экспертов Украины, ежемесячные конференции с ответами на актуальные и насущные вопросы предпринимателей и ваучеры на углубленные бизнес-консультации.

Артем Ващиленко

Эксперт коалиции Николаевской региональной платформы реформ, глава Украинской Ассоциации Центров Поддержки Бизнеса Артем Ващиленко отметил, что в прошлом году Украина и мир столкнулись с новыми вызовами. Пандемия повлияла на экономику, а предприятия вынуждены приспосабливаться к новым реалиям, чтобы выжить и развиваться.

— Мы с вами понимаем, что те требования, которые предстали перед бизнесом вследствие карантина, который начался в прошлом году, вследствие пандемии и тех изменений, которые произошли в мировой экономике, требуют адекватных ответов. Мы наблюдаем вместе с нашими коллегами, совместно с центрами информационной поддержки бизнеса во всех регионах Украины за теми тенденциями, которые происходят в экономике Украины. Особенно, в малом и среднем бизнесе, — сказал Артем Ващиленко.

Он добавил, что согласно исследованию Ukrainian Business Index, всего 13% украинских предпринимателей приспособились к новым условиям, 19% сейчас занимаются перепрофилированием своих предприятий. Необходимые для работы в новых реалиях навыки и знания будет предоставлять COVID-19 Бизнес-клиника.

— Мы понимаем, что поддержка бизнеса — это специализация, это люди, это эксперты, которые готовы делиться своими знаниями, готовы инвестировать свое время в поддержку других, — добавил он.

Бэнджамин Клингер

С приветственным словом выступил программный директор GIZ Бенджамин Клингер, который пожелал удачи всем участникам, отметив, что цель инициативы — помочь малым и средним предприятиям адаптироваться к новым реалиям.

Заместитель городского головы Николаева Виталий Луков подчеркнул, что сегодня в каждой области местная власть имеет свои методы и механизмы помощи бизнесу, а такая клиника позволит скоординировать их действия.

Николай Якименко, заместитель главы Херсонской ОГА, отметил, что поддержка бизнеса в период пандемии — это залог благосостояния и здоровой экономики в Украине и мире. Начальник управления международных отношений Одесской облгосадминистрации Роман Григоришин поблагодарил за реализацию такого проекта, подчеркнув, что в условиях ограничений, связанных с эпидемией, очень важной является координация действий и поддержка контактов украинской власти и бизнеса с европейскими партнерами.

Ольга Раку

Заместитель директора Николаевского регионального центра поддержки бизнеса и руководитель проекта Ольга Раку рассказала об инструментах и программах, которыми смогут пользоваться предприниматели.

В частности, воспользоваться COVID-19 Бизнес-клиникой поможет чат-бот, который всегда готов ответить на вопросы, помочь в выборе бизнес-тренинга или конференции, зарегистрироваться на бесплатную консультацию, узнать больше о финансовых инструментах поддержки и загрузить полезные гайды для бизнеса.

В Николаевской бизнес-клинике будет работать команда разнопрофильных консультантов, которые будут готовы оказывать поддержку МСП в решении вопросов по бизнес-стратегии, финансах, маркетингу, менеджменту, коммуникациям, инновациям, диджитализации, экспорту, доступным инструментам и программам поддержки бизнеса как со стороны власти, так и со стороны различных организаций.

Кроме того, отдельные заявители, которые пройдут отбор, получат ваучер на 30 тысяч гривен для углубленного консультирования. Это означает, что эксперты будут работать с той или иной компанией индивидуально для решения ее конкретных задач и повышения производительности.

Организаторы отметили, что уже на следующей неделе, 27 апреля, пройдет первый онлайн-тренинг «Планируем рост: Векторы Next Normality» с Владимиром Дегтяревым. Следующий тренинг, о тактическом планировании, пройдет 6 мая и будет посвящен тактическому планированию.

29 апреля состоится первая конференция о ведении бизнеса в условиях карантина, посвященная тому, что происходит сегодня. Все конференции будут проводить в сотрудничестве с органами местными самоуправления. Такие конференции будут проходить раз в месяц.

Узнать обо всех событиях можно на сайте проекта или с помощью чат-бота.

В завершение Андрей Слабинский, руководитель Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики, рассказал об уже действующих инструментах, созданных государством, чтобы помочь бизнесу. В частности, о программе доступных кредитов «5-7-9%» и изменений в нее (смягчение условий, расширение перечня предпринимателей.

Напомним, 3 марта в Николаеве состоялась презентация запуска трансграничного проекта Европейского Союза по развитию культурных и креативных индустрий в бассейне Черного моря.