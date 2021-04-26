Украина начнет поставлять двигатели для турецких штурмовых вертолетов ATAK-II.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Генеральный директор турецкой компании TAI Темел Котиль подтвердил ранние предположения про подписание контракта с украинской стороной.

Он назвал Украину «братской страной» и отметил, что проблем с украинскими предприятиями, из-за эмбарго и санкции не будет.

Турция совершила выбор в пользу украинских авиастроителей из-за отсутствия в настоящее время альтернативы, а сотрудничество с западными компаниями может прекратиться из-за очередных санкций и обострений отношений с США после признания Байденом геноцида армянского народа.

Такая история уже была с силовой установкой в танке Altay и поэтому сейчас официальная Анкара хочет обезопасить себя от подобного в будущем.

Напомним, cудостроительный завод «Океан» в Николаеве заключил меморандум с Государственным оборонный концерном Турецкой республики о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для ВМС Украины.