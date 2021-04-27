Финансовая группа ICU ухудшила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году до 5,2% с 5,6% в своем последнем прогнозе. Хотя другие аналитики прогнозируют более низкие темпы роста ВВП.

Об этом сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук в ходе представления прогноза, пишет ZN.ua.

— Основное допущение базового сценария - постепенное возобновление украинской экономики, — сказал Сергей Николайчук, добавив, что сценарий также базируется на допущении о вакцинации 50% населения до конца года.

Согласно прогнозу, в 2022 году ожидается замедление роста экономики до 3,8%.

— В третьем-четвертом квартала 2021 года мы ожидаем основной «бум» и самый большой импульс ускорения экономического роста, связанный с ускорением роста мировой экономики и смягчения ограничений, а также прогноз хорошего урожая, — сказал Сергей Николайчук.

Согласно оценкам ICU, курс гривни к доллару в 2021-2022 годах будет колебаться на уровне 27,5 28,5 грн/$.

По мнению Сергея Николайчука, текущий рост инфляции носит временный характер и в январе-марте 2022 года инфляция вернется к целевому диапазону НБУ. При этом центробанк будет удерживать учетную ставку на уровне 7,5% на протяжении года и только в апреле-2022 снизит ее до 7%.

Как указал Сергей Николайчук, дефицит госбюджета в 2021 году снизится до 4,5%, что ниже по сравнению с 5,5% в законе о госбюджете на этот год, а в 2022 году этот показатель сократится до 3% ВВП. Это связано с перевыполнением госбюджета по доходам в первом квартале, в частности, по поступлениям от таможни за счет более высоких мировых цен на сырьевые товары. При этом часть расходов останется непрофинансированной.

Ранее сообщалось, что Национальный банк ожидает снижение государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.