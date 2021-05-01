Украина договорилась с компанией Pfizer о поставках дополнительных 10 миллионов доз вакцины от коронавируса. Всего к концу года страна может получить 20 миллионов доз препарата.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в субботу, 1 мая, пишет НВ.

Контракт с Pfizer Украина подписала сегодня ночью. По словам главы Минздрава, в целом Украина получит 20 миллионов 1150 доз вакцины в течение 2021 года. Первые поставки по этому контракту — 500 тысяч доз — могут поступить в Украину в мае-июне; 4,5 миллиона доз — в июле-сентябре, остальные — 15 миллионов доз — в четвертом квартале этого года.

Максим Степанов рассказал, что переговоры с компанией начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными.

— Только через несколько месяцев нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, после того как мы включили дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара. Последние полгода мы работали в режиме 24/7 над этим и другим контрактам с компаниями-производителями вакцин, — добавил Максим Степанов.

Он подчеркнул, что процесс в переговорах с Pfizer значительно ускорился после того, как к ним присоединился президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он лично разговаривал с гендиректором компании Альбертом бурлит. После чего стороны достигли договоренностей о 10 млн дополнительных дозах препарата.

В Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%.