Более 300 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривен.

Об этом написал на своей странице Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Первые выплаты уже осуществлены. Правительство и ВРУ совместно проработают необходимые решения, чтобы все кто подал и будет подавать заявки получили обещанные выплаты, - написал Денис Шмыгаль.

На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривен. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан.

ФОПы в регионах «красной» зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тысяч гривен - сделать это можно через онлайн-сервис «Дія».

Читайте также: Проект решения о помощи бизнесу, который депутаты Николаевского облсовета утвердили «за основу», но не проголосовали «в целом», нельзя считать принятым, поскольку это нарушает Регламент работы облсовета. Об этом написала экс-глава облсовета, депутат текущего созыва Виктория Москаленко в комментариях под публикацией в Telegram-канале главного редактора НикВести Олега Деренюги.

Изначально проект решения приняли за основу - его поддержали 33 депутата, но при голосовании в целом за него только 31 депутат отдал свой голос при 33 минимально необходимых.

Потом юристы Николаевского областного совета заявили, что депутаты все-таки поддержали рекомендацию городским, поселковым и сельским советам оказывать финансовую помощь предпринимателям, которые пострадали от пандемии COVID-19.