Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отказала ОАО «Гостиница Днепр» в выдаче разрешения на проведение азартных игр, сообщает издание «Наши деньги». Раньше его владельца гарантировал там оборудовать центр для киберспорта.

Об этом сообщает издание «Наши деньги»

Комиссия указала на невозможность установить соответствие помещений гостиницы с требованиями законодательства. В частности, адреса помещений, указанные в заявлении для проведения азартных игр и в свидетельстве об установлении отеля категории, не соответствуют адресу в свидетельстве о праве собственности и в этажном плане на здание.

Кроме того, помещение должно занимать другую площадь по сравнению с той, которая указана в журнале подсчета площади жилого дома с нежилыми помещениями. Комиссия не смогла установить, имеет ли отель необходимые 300 квадратных метров для открытия зала с игровыми автоматами.

Однако компания имеет возможность исправить эти недостатки и повторно направить заявление для получения разрешения на проведение азартных игр.

В сентябре прошлого года более 1,111 миллиарда гривен поступило в госбюджет от приватизации гостиницы «Днепр». Победитель аукциона, компания «Смартленд», выполнил все условия для получения права собственности этого актива. Отель выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 миллиона гривен.

Ранее НикВести сообщали, что отель «Днепр» купил сооснователь киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.