Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications согласилась продать Yahoo и AOL частной инвестиционной компании Apollo Global Management за 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на New York Times.

В то же время компания сохранит за собой 10-% долю в совместном бизнесе.

Исполнительный директор Verizon Media Гуру Говраппан заверил, что дальнейшее развитие Yahoo будет вызывать огромный восторг.

Отмечается, что он будет руководить Verizon Media и после операции купли-продажи.

О том, что Verizon ведет переговоры о приобретении Yahoo, стало известно в 2016 году. Тогда соглашение оценивали в $4,83 млрд. В 2017 году акционеры Yahoo одобрили продажу компании за $4,48 млрд.

В 2015 году Verizon приобрела холдинг AOL, в который входят рекламная платформа, а также несколько изданий: The Huffington Post, TechCrunch и Engadget. Сумма сделки составила $4, 4 млрд.

Напомним, в начале марта в работе портала Yahoo произошел глобальный сбой.