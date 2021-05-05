Европейская комиссия обвинила американскую технологическую компанию Apple в нарушении антимонопольных норм Евросоюза в сфере музыкального стриминга.

Об этом пишет Экономическая правда.

В Еврокомиссии заявили, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением для распространения приложений для стриминга музыки через свой магазин App Store.

Организация выступила против обязательного использования внутреннего механизма покупок внутри музыкальных приложений Apple.

Для разработчиков приложений магазин App Store — единственный выход к потребителям, использующим устройства Apple. При этом компания взимает с разработчиков комиссию в размере 30% от всех подписок, приобретенных через магазин.

Расследование ЕК показало, что большинство разработчиков перекладывали эту плату на конечных пользователей, таким образом повышая цены.

Также комиссия обеспокоена тем, что Apple применяет определенные ограничения к разработчикам приложений, не позволяя им информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных, более дешевых возможностях покупки.

Apple грозит штраф до 10% годового дохода, если ее признают виновной в нарушении правил ЕС. В 2020 финансовом году доход Apple составил 274,5 млрд долларов, пишет The Verge.

Ранее американская компания Apple сообщила об увеличении выручки на 54% до $89,58 млрд.