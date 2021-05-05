На рассмотрение исполкома выносят проекты решений о повышении проезда в автобусах и маршрутках, а также электротранспорте Николаева.

Соответствующие документы опубликованы на сайте Николаевского горсовета.

Заседание исполкома, на котором рассмотрят данные проекты решений, состоится 26 мая. Если комитет их утвердит, цену на проезд повысят уже с 1 июня.

Его стоимость составит от 6 до 10 гривен, в зависимости от расстояния:

до 10 км — не выше 6,00 грн;

больше 10 км — не выше 7,00 грн.

При этом в отдаленные микрорайоны стоимость проезда составит:

в Матвеевку — 9 грн;

в Большую Корениху — 9 грн;

в Малую Корениху — 10 грн.

Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.

В коммунальных автобусах цена будет немного дешевле:

до 10 км — не выше 5 грн;

более 10 км — не выше 6 грн;

в Матвеевку — не выше 7 грн;

в Б. Корениху — не выше 7 грн;

в М. Корениху — не выше 8 грн.

Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.

Также повысятся цены на проезд в коммунальном электротранспорте транспорте. Билет в троллейбусе и трамвае будет стоить 6 гривен.

Стоимость месячных проездных билетов установвят в размере:

Для предприятий:

на трамвай и троллейбус — 655 грн;

на трамвай — 420 грн;

на троллейбус — 420 грн.

Для граждан:

на трамвай и троллейбус — 380 грн;

на трамвай — 300 грн;

на троллейбус — 300 грн.

Для студентов:

на трамвай и троллейбус — 210 грн;

на трамвай — 170 грн;

на троллейбус — 170 грн.

Количество поездок по проездному билету: трамвай-троллейбус — 90; на трамвай или троллейбус — 60.

Стоимость проездных билетов на 15 календарных дней установят в размере:

на трамвай и троллейбус — 190 грн;

на трамвай — 150 грн;

на троллейбус — 150 грн.

Ранее сообщалось, что в Николаеве объявят конкурс на предоставление услуг пассажирских перевозок больше чем на 40 городских маршрутах.