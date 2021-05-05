На рассмотрение исполкома выносят проекты решений о повышении проезда в автобусах и маршрутках, а также электротранспорте Николаева.
Соответствующие документы опубликованы на сайте Николаевского горсовета.
Заседание исполкома, на котором рассмотрят данные проекты решений, состоится 26 мая. Если комитет их утвердит, цену на проезд повысят уже с 1 июня.
Его стоимость составит от 6 до 10 гривен, в зависимости от расстояния:
При этом в отдаленные микрорайоны стоимость проезда составит:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.
В коммунальных автобусах цена будет немного дешевле:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.
Также повысятся цены на проезд в коммунальном электротранспорте транспорте. Билет в троллейбусе и трамвае будет стоить 6 гривен.
Стоимость месячных проездных билетов установвят в размере:
Для предприятий:
Для граждан:
Для студентов:
Количество поездок по проездному билету: трамвай-троллейбус — 90; на трамвай или троллейбус — 60.
Стоимость проездных билетов на 15 календарных дней установят в размере:
Ранее сообщалось, что в Николаеве объявят конкурс на предоставление услуг пассажирских перевозок больше чем на 40 городских маршрутах.
Вице-мэр Виталий Луков заявил, что городская власть Николаева готова идти на компромисс с частными перевозчиками в вопросе пересмотра стоимости проезда. В случае принятия нового тарифа на пассажирские перевозки, он будет одним из самых низких в Украине.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
На рассмотрение исполкома выносят проекты решений о повышении проезда в автобусах и маршрутках, а также электротранспорте Николаева.
Соответствующие документы опубликованы на сайте Николаевского горсовета.
Заседание исполкома, на котором рассмотрят данные проекты решений, состоится 26 мая. Если комитет их утвердит, цену на проезд повысят уже с 1 июня.
Его стоимость составит от 6 до 10 гривен, в зависимости от расстояния:
При этом в отдаленные микрорайоны стоимость проезда составит:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.
В коммунальных автобусах цена будет немного дешевле:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.
Также повысятся цены на проезд в коммунальном электротранспорте транспорте. Билет в троллейбусе и трамвае будет стоить 6 гривен.
Стоимость месячных проездных билетов установвят в размере:
Для предприятий:
Для граждан:
Для студентов:
Количество поездок по проездному билету: трамвай-троллейбус — 90; на трамвай или троллейбус — 60.
Стоимость проездных билетов на 15 календарных дней установят в размере:
Ранее сообщалось, что в Николаеве объявят конкурс на предоставление услуг пассажирских перевозок больше чем на 40 городских маршрутах.
Вице-мэр Виталий Луков заявил, что городская власть Николаева готова идти на компромисс с частными перевозчиками в вопросе пересмотра стоимости проезда. В случае принятия нового тарифа на пассажирские перевозки, он будет одним из самых низких в Украине.