В Николаеве объявят конкурс на предоставление услуг пассажирский перевозок больше чем на 40 городских маршрутах.
Об этом свидетельствует проект решения, который выносится на рассмотрение исполкома, опубликованный на сайте горсовета.
Как сообщалось, договор с перевозчиками будет заключен на год.
Согласно условиям, в течение месяца после даты его подписания они должны оборудовать маршрутки и автобусы GPS-навигаторами. Также в каждом транспортном средстве должно быть от 18 мест для сидения, а половина подвижного состава оборудована для перевозки людей с инвалидностью.
Конкурс объявят на маршруты №№:
Отметим, что некоторых маршрутов, в частности №№ 8, 12, 21, а также ряда направлений, по которым давно не курсирует общественный транспорт.
Начальник управления транспорта Николаевского городского совета Дмитрий Попов в комментарии корреспонденту НикВести сказал, что маршруты № 8 и 21 ликвидируют.
— Они полностью дублируют маршрут троллейбуса № 2. На этом маршруте город планирует увеличить количество коммунального электротранспорта, — отметил он.
Также планируют ликвидировать маршруты, по которым давно не ездит общественный транспорт. Не объявляют конкурс на маршруты, по которым курсируют коммунальные автобусы, а также на маршрут № 54, договор с перевозчиком по которому был заключен позже, чем с остальными.
Напомним, перевозчики снова хотят повысить цену на проезд в Николаеве до 6-10 гривен в зависимости от маршрута.
Вице-мэр Виталий Луков заявил, что городская власть Николаева готова идти на компромисс с частными перевозчиками в вопросе пересмотра стоимости проезда. В случае принятия нового тарифа на пассажирские перевозки, он будет одним из самых низких в Украине.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В Николаеве объявят конкурс на предоставление услуг пассажирский перевозок больше чем на 40 городских маршрутах.
Об этом свидетельствует проект решения, который выносится на рассмотрение исполкома, опубликованный на сайте горсовета.
Как сообщалось, договор с перевозчиками будет заключен на год.
Согласно условиям, в течение месяца после даты его подписания они должны оборудовать маршрутки и автобусы GPS-навигаторами. Также в каждом транспортном средстве должно быть от 18 мест для сидения, а половина подвижного состава оборудована для перевозки людей с инвалидностью.
Конкурс объявят на маршруты №№:
Отметим, что некоторых маршрутов, в частности №№ 8, 12, 21, а также ряда направлений, по которым давно не курсирует общественный транспорт.
Начальник управления транспорта Николаевского городского совета Дмитрий Попов в комментарии корреспонденту НикВести сказал, что маршруты № 8 и 21 ликвидируют.
— Они полностью дублируют маршрут троллейбуса № 2. На этом маршруте город планирует увеличить количество коммунального электротранспорта, — отметил он.
Также планируют ликвидировать маршруты, по которым давно не ездит общественный транспорт. Не объявляют конкурс на маршруты, по которым курсируют коммунальные автобусы, а также на маршрут № 54, договор с перевозчиком по которому был заключен позже, чем с остальными.
Напомним, перевозчики снова хотят повысить цену на проезд в Николаеве до 6-10 гривен в зависимости от маршрута.
Вице-мэр Виталий Луков заявил, что городская власть Николаева готова идти на компромисс с частными перевозчиками в вопросе пересмотра стоимости проезда. В случае принятия нового тарифа на пассажирские перевозки, он будет одним из самых низких в Украине.