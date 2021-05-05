В Николаеве объявят конкурс на предоставление услуг пассажирский перевозок больше чем на 40 городских маршрутах.

Об этом свидетельствует проект решения, который выносится на рассмотрение исполкома, опубликованный на сайте горсовета.

Как сообщалось, договор с перевозчиками будет заключен на год.

Согласно условиям, в течение месяца после даты его подписания они должны оборудовать маршрутки и автобусы GPS-навигаторами. Также в каждом транспортном средстве должно быть от 18 мест для сидения, а половина подвижного состава оборудована для перевозки людей с инвалидностью.

Конкурс объявят на маршруты №№:

1 «Завод «Океан» — микрорайон Северный» (протяженностью 26,2 км)

2 «Привольная — Олега Ольжича» (21,5 км)

3/3а «станция Николаев-грузовой — Варваровка» (8,1/11,2 км)

3б «станция Николаев-грузовой — Сады» (12 км)

4 «Трансамиак — станция Николаев-грузовой» (11,8 км)

5 «Кульбакино — завод «Океан» (12,1 км)

7 «Казарского — станция Николаев-грузовой» (11,1 км)

9 «Мореходная — Новозаводская» (11 км)

10 «Олега Григорьева — Знаменская» (12,6 км)

13 «Агротехника — «Дубки» (16,6 км)

15 «Троицкая — Малая Морская» (13,9 км)

16 «Намыв — Космонавтов» (15,6 км)

17 «Олега Ольжича — Маячная» (15,1 км)

18 «Ника-Тера» — Гагарина» (10,5 км)

19 «Намыв — Аляуды» (16,2 км)

20 «Зоря-Машпроект» — Намыв» (13,3 км)

23 «Центральный рынок — Б. Корениха» (16 км)

24 «Центральный рынок — Матвеевка» (14,8 км)

26 «Северный — Кульбакино» (24,2 км)

29 «Намыв — Кульбакино» (21,5 км)

31 «Намыв — «Дубки» (20,1 км)

32 «Дубки» — «Океан» (17 км)

33 «Индустриальная — кладбище»/«Индустриальная — Баштанское шоссе» (15,8/13,6 км)

34 «Намыв — Казарского» (22 км)

42 «Пограничная — Б. Корениха» (18,5 км)

43 «ДК «Строителей» — «Велам» (18,1 км)

44 «Намыв — Набережная» (8,6 км)

45 «Намыв — кладбище» (17,3 км)

50 «Николаев-пассажирский — проспект Богоявленский» (13,» км)

52 «Большая Морская — «Океан» (23,2 км)

53 «Центральный рынок — «Океан» (20,3 км)

56 «Намыв — Северный» (12, 6 км)

62 «Намыв — Терновка» (с проездом через горбольницу №4)

63 «6-я Слободская — кладбище в/ч» (10,1 км)

75 «Колос» — Индустриальная» (9,8 км)

76 «Областная стоматология (Дунаева) — «Водолей» (23 км)

78 «Казарского — Кульбакино» (14,5 км)

79 «Большая Морская — кладбище в/ч» (20,5 км)

82 «Р.Урочище — Казарского» (18,2 км)

86 «Центральный рынок — М.Корениха» (25,4 км)

87 «Ш.Балка — Северный» (22,2 км)

88 «Новозаводская — Намыв» (13,7)

37 «Намыв — Авангардная» (19 км)

Отметим, что некоторых маршрутов, в частности №№ 8, 12, 21, а также ряда направлений, по которым давно не курсирует общественный транспорт.

Начальник управления транспорта Николаевского городского совета Дмитрий Попов в комментарии корреспонденту НикВести сказал, что маршруты № 8 и 21 ликвидируют.

— Они полностью дублируют маршрут троллейбуса № 2. На этом маршруте город планирует увеличить количество коммунального электротранспорта, — отметил он.

Также планируют ликвидировать маршруты, по которым давно не ездит общественный транспорт. Не объявляют конкурс на маршруты, по которым курсируют коммунальные автобусы, а также на маршрут № 54, договор с перевозчиком по которому был заключен позже, чем с остальными.

Напомним, перевозчики снова хотят повысить цену на проезд в Николаеве до 6-10 гривен в зависимости от маршрута.

Вице-мэр Виталий Луков заявил, что городская власть Николаева готова идти на компромисс с частными перевозчиками в вопросе пересмотра стоимости проезда. В случае принятия нового тарифа на пассажирские перевозки, он будет одним из самых низких в Украине.