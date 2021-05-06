По состоянию на 6 мая для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в «красных» зонах направлено 600 миллионов гривен.

Из 320 тысяч человек, подавших заявки, деньги получили 75 тысяч, сообщает Минэкономики в четверг, 6 мая.

Как рассказал министр экономики Игорь Петрашко, деньги можно получить в течение 30 дней со дня введения правила «красной» зоны в регионе, где ФОП или наемный работник осуществляют деятельность.

— Если этот регион был отнесен к «красной» зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение Дія до 19 мая. На сегодня уже имеем более 320 тысяч таких заявок, – сказал Игорь Петрашко.

Он заверил, что государственная программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную» зону.

Читайте также: Проект решения о помощи бизнесу, который депутаты Николаевского облсовета утвердили «за основу», но не проголосовали «в целом», нельзя считать принятым, поскольку это нарушает Регламент работы облсовета. Об этом написала экс-глава облсовета, депутат текущего созыва Виктория Москаленко в комментариях под публикацией в Telegram-канале главного редактора НикВести Олега Деренюги.

Изначально проект решения приняли за основу - его поддержали 33 депутата, но при голосовании в целом за него только 31 депутат отдал свой голос при 33 минимально необходимых.

Потом юристы Николаевского областного совета заявили, что депутаты все-таки поддержали рекомендацию городским, поселковым и сельским советам оказывать финансовую помощь предпринимателям, которые пострадали от пандемии COVID-19.

Примечательно, но 2 апреля глава облсовета Анна Замазеева пообещала, что в ближайшее время они определят сумму и выделят ее из местного бюджета в качестве финансовой помощи бизнесу.