Европейский союз, который готовится подать в суд на AstraZeneca, решил не продлевать контракт с фармацевтической группой на поставку вакцин против Covid-19.

Об этом заявил комиссар ЕС по внутренней торговле Тьерри Бретон, сообщает Европейская правда.

— После июня мы не обновляли заказ. Посмотрим, что произойдет, - сказал Тьерри Бретон.

Европейская комиссия обвиняет AstraZeneca в невыполнении своих обязательств по поставкам вакцин. В первом квартале англо-шведская группа доставила в ЕС только 30 миллионов доз вместо ожидаемых 120 миллионов.

AstraZeneca также сократила поставки во втором квартале: 70 миллионов вместо 180 миллионов.

Еврокомиссия проинформировала послов ЕС, что требует доставки не менее 90 миллионов доз в течение этого квартала.

По информации СМИ, с 1 по 22 апреля было доставлено всего 4 миллиона доз.

В Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%.