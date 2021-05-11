Американская автомобильная компания Ford отзывает 661 тысячу внедорожников Ford Explorer в США.

Об этом сообщает Reuters, пишет LIGA.Бизнес.

У автомобилей могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше. С просьбой отозвать авто обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США. В случая необходимости дилер установит специальные штифты и заменит повреждения.

Отзыв распространяется на автомобили с 2016 по 2019 года выпуска.

Представитель Ford заявила, что автопроизводителю не известно о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с этими неисправностями.

Уведомления клиентов начнутся 28 июня. Отзыв включает 620 483 автомобилей в США, 36 419 в Канаде и 4260 в Мексике.

В феврале концерн Mercedes-Benz USA (подразделение Daimler) заявил, что отзовет 1,29 млн автомобилей Mercedes-Benz, выпущенных после 2016 года.

Напомним, Ford хочет полностью перейти электромобили в Европе к 2030 году.