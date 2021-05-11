Киевская фирма «Сучасна Лікарня» должна до 12 мая поставить КП «Николаевская областная база специального медицинского снабжения» 507 кислородных концентраторов.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Общая стоимость кислородных концентраторов 19 миллионов 773 тысячи гривен. Цена одного прибора составляет 39 тысяч гривен. Производитель: Китай.

Договор был подписан 7 мая.

— Генератор может одновременно обеспечивать 1-2 пациентов непрерывной подачей кислорода, что является безопасной, надежной, низкозатратной с регулируемым потоком. Основные элементы генератора имеют конструкцию, предотвращающую износ и старение, а предполагаемый срок службы всего генератора достигает 20000 часов. Работа генератора не влияет на уровень кислорода в помещении, - сказано в описании концентратора.

Ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич опубликовал видео, в котором показали работу переполненных отделений для пациентов с COVID-19 в больницах города.