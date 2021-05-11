Антимонопольный комитет Украины прекратил предоставление 1,5 миллиарда гривен государственной помощи на строительство аэродрома в Днепре, ведь Министерство инфраструктуры не уведомило Комитет вовремя о соответствующих планах.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что Комитет временно остановил государственную помощь, предоставляемую Министерством инфраструктуры на проектирование и строительство аэродрома в аэропорту «Днепр».

В АМКУ утверждают, что вопреки закону министерство «не сообщило Комитет о намерении предоставить аэропорта государственную помощь в размере 1,5 миллиарда гривен» в установленный срок.

Строительство взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Днепр» началось еще в 2020 году и продолжается в 2021 году, говорят в АМКУ. Получают госпомощь в рамках проекту Укринфрапроект, ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» и ООО «МА «Днепропетровск».

— Поскольку Укринфрапроект и ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях», — объясняют в Комитете.

Государственная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе. В то же время, непредоставление министерством уведомления в АМКУ не позволяет оценить меры господдержки и делает невозможным выполнение контроля за ее предоставлением.

Поэтому АМКУ начал рассмотрение дела о государственной помощи для проведения углубленного анализа ее допустимости для конкуренции. Оказание помощи от Мининфраструктуры приостановлено до принятия решения о ее допустимости для конкуренции.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы на Центрэнерго, компании Рината Ахметова и другие предприятия энергосферы на сумму в 775,48 миллионов гривен за картельный сговор. Холдингу Ахметова досталась львиная часть взыскания – почти 553 миллиона гривен.