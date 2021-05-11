Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллионов долларов в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация», целью которого является организация публичных закупок вакцин и проведение прививок среди населения.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Среди направлений проекта – улучшение инфраструктуры для хранения и транспортировки вакцин, возмещение расходов на проведение прививок, усиление IT систем и информационные кампании по повышению осведомленности населения.

Проект Всемирного банка также покроет расходы Национальной службы здоровья на прививку 10 млн человек и «обеспечит эффективное распределение вакцин между приоритетными группами, как определено дорожной картой внедрения вакцинации в Украине».

Новый заем поможет Украине с закупкой вакцин и внедрением прививок как в контексте международной инициативы COVAX, так и других:

— Украина уже начала вакцинировать приоритетные группы, однако критической сейчас целью является ускорение темпов прививок, при этом обращая внимание на группы риска, — добавил директор банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

Напомним, ВОЗ назвала количество стран, которые до сих пор не получили вакцины от коронавируса.