Примерно 10 стран в мире все еще ждут поставки первых партий вакцин против коронавируса.

Об этом проинформировали во Всемирной организации здоровья, передает УНИАН.

В ВОЗ отметили, что большинство из этих стран находятся в Африке: на нее приходится лишь 1% вакцин против COVID-19, которые вводят во всем мире.

Последними в очереди за препаратом против коронавирус стоит пять стран: Чад, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея и Танзания.

Отмечают, что из-за задержки и нехватки вакцин африканские страны еще больше отстают от остального мира в развертывании кампаний по иммунизации населения против COVID-19. Некоторые страны заявили, что у них нет инфраструктуры, необходимой для хранения вакцин.

Напомним, ВОЗ одобрила китайскую вакцину против ковида Sinopharm.