Всемирная организация здравоохранения рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренной вакцинации людей старше 18 лет.

Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет Левый берег.

Он пояснил, что этот шаг расширил список препаратов, которые могут быть приобретены через международный механизм COVAX. Кроме того, может быть ускорена процедура одобрения регулирующими органами государств вакцины Sinopharm, и это позволит им покупать ее и применять.

В свою очередь, помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симао объяснила, что включение вакцины Sinopharm в список рекомендованных для экстренного применения создает возможности для «ускорения доступа к вакцинам для стран, которые хотят защитить работников здравоохранения и населения в группе риска».

Sinopharm стала первой китайской вакциной, получившей одобрение ВОЗ.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованных для использования при экстренных ситуациях. Это поможет распределить вакцину по системе СOVAX.