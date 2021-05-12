Организация Объединенных Наций повысила прогноз по росту ВВП до 5,4% (против 4,7% в январе) в 2021 году.

Об этом говорится в докладе организации, обнародованном во вторник, 11 мая.

По данным ООН, после резкого снижения на 3,6% в 2020 году мировой экономике предсказывается рост на 5,4% в этом году.

Отмечается, что глобальный рост обусловлен «укреплением экономической активности США и Китая», а также в целом восстановлением экономики после пандемии. Кроме того, добавили в ООН, объемы мировой торговли уже вышли на допандемийный уровень.

В то же время наблюдается неравномерное восстановление экономики в различных регионах мира. Например, для некоторых странах Южной Азии, Африки к югу от Сахары, Латинской Америки и Карибского бассейна перспективы роста ВВП названы «хрупкими и неопределенными», а для государств Европы — «скромными».

Причиной этого является неравенство в распределении вакцин от коронавируса между странами и регионами, отметили в ООН.

— Своевременный и всеобщий доступ к вакцинам против COVID-19 будет означать быстрое прекращение пандемии и переход мировой экономики на траекторию устойчивого восстановления, — указано в докладе.

Напомним, Национальный банк ожидает снижение государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.