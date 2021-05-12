Исполнительный комитет согласовал намерение коммунального предприятия «Николаевводоканал» взять кредит 20 миллионов евро у Европейского инвестиционного банка.

Такое решение было принято на заседании в среду, 12 мая, передает корреспондент НикВести.

Речь идет о полной реконструкции очистных сооружений водопровода, а также модернизации насосной станции водопровода 1-го подъема, строительстве блок временного хранения ила на очистных сооружениях канализации.

Кредит дадут в рамках программы «UMIP» по развитию муниципальной инфраструктуры. Директор предприятия Борис Дуденко отметил, что ТО программы было разработано еще в 2006 году. В связи с инфляцией в Еврозоне и подорожанием технического оборудования и материалов на мировом и отечественном рынках возникла потребность в дополнительном финансировании.

Общая оценочная стоимость проекта — 20 миллионов евро, которые согласен дать ЕИБ. Еще 4 миллиона евро, на оплату НДС, выделит водоканал из своих средств.

Период погашения — 30 лет, 8 из которых — льготные. Процентная ставка составляет 0,25% годовых.

Член исполкома Виталий Посмитный поинтересовался, повлияет ли взятие кредита на тариф для бытовых потребителей.

— Действительно, средства, с которых будет погашаться кредит, будут заложены в тариф. Но отмечу, что льготный период составляет 8 лет, поэтому только через 8 лет мы будем эти средства постепенно возмещать. По нашим подсчетам, максимальная стоимость этого кредита на одного человека в месяц будет составлять около 3 гривен. С учетом на одну среднестатистическую семью — это 9 гривен в месяц, — пояснил Борис Дуденко.

Он также уточнил, что в рамках проекта полностью изменят технологию очистки воды в Николаеве.

— Мы отойдем от жидкого хлора. Перейдем на гипохлорид и будем дополнительно использовать перманганат натрия. Это даст возможность почти полностью выдержать СанПин. Также в планах, если проект даст возможность, установка угольных фильтров. Но это станет понятно после того, как у нас будут сделаны проекты и проведены тендеры. Тогда мы сможем понять, останутся ли у нас деньги, — сказал директор КП.

Борис Дуденко добавил, что сейчас предприятие работает над одобрением проекта в Кабмине. По оптимистическим прогнозам, это займет 3-4 месяца.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» получит 5,1 миллиона евро финансовой помощи от фонда Е5Р на развитие структуры водоснабжения и водоотведения.