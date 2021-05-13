В Виннице начинается строительство крупнейшего в Европе завода по производству горнолыжного снаряжения.

Об этом заявили в Совете экспортеров и инвесторов при МИД Украины, пишет Экономическая правда.

Строительство проходит в границах индустриального парка «Винтер Спорт». Проект реализуется австрийской компанией HEAD International Holding GmbH.

Сообщается, что на реализацию проекта потратят почти 90 миллионов долларов.

Строительство завода планируется завершить в конце 2022 года, а ввод объекта в эксплуатацию и начало производственного процесса должно начаться во II квартале 2023 года.

В результате реализации проекта будет налажено годовое производство лыж (500 тысяч единиц), лыжных ботинок (650 тысяч единиц) и лыжных креплений (1,3 миллиона единиц).

Индустриальный парк «Винтер Спорт» размещается на участке около 250 тысяч кв. м, из них на 42 тысяч будут расположены производственные и административные здания.

Напомним, в Германии построят самый современный железнодорожный завод в Европе.