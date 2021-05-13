Первомайский городской совет планирует добывать газ из мусора. В частности, мэрия ведет переговоры с местным машиностроительным предприятием, пробует устанавливать скважины на мусорной свалке для добычи газа, а также изучает опыт других городов.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Недавно городские чиновники побывали в Ужгороде, где установлена биогазовая скважина, которые изготовили в Первомайске. Заместитель Первомайского городского головы Дмитрий Малишевский.

— Мы увидели в Ужгороде, что стоят наши установки, которые вырабатывает электроэнергию, при этом дает тепло и дает пользу коммунальным предприятиям. Увидев этом, мы поняли, что нет ничего сложного. Только нужно захотеть, - сказал головы Дмитрий Малишевский.

По его словам сейчас мэрия занимается разведкой количества газа, которое находится на местной мусорной свалке. Отмечается, что несколько скважин уже установлено. Также городской совет уже ведет переговоры с Первомайским машиностроительным заводом. Получаемую энергию планируют использовать для уличного освещения.

Кроме этого, мэрией также рассматривается возможность создать сортировочную линию на территории свалки.

Примечательно, что в Европе подобных биогазовых установок насчитывается больше 15 тысяч, в Украине лишь 40.

Напомним, в августе 2020 года, экс-глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявлял, что американская компания собирается построить в Новоодесском районе мусороперерабатывающий завод и инвестирует до 250 миллионов долларов в область.