Николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома №3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.

Об этом в комментарии НикВестям рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

— На сегодня финансирование у нас получила «первичка»(учреждения первого звена, — прим.) и Больница скорой медицинской помощи. В конце апреля возникла ситуация, когда два лечебных учреждения города не смогли выплатить заработную плату. Это роддом №3 и Больница скорой медицинской помощи. Из-за отсутствия денег на счетах и не поступления за апрель месяц по оказанным услугам, — рассказала Ирина Шамрай.

Для того, чтобы медики упомянутых учреждений не остались без зарплат перед праздниками, горздраву пришлось прибегнуть к процедуре беспроцентного займа между больницами. Фактически, «ковидные» больницы города одолжили деньги со своих счетов на зарплаты медикам роддома №3 и БСМП. По словам Ирины Шамрай, эти средства необходимо вернуть до 20 мая.

— Мы на месте этот вопрос решили, потому что мы понимали, что не могут наши люди, которые так сложно работают в такое тяжелое время, уйти без заработной платы на два праздника. Мы сделали беспроцентный возвратный заём от одного лечебного учреждений другому. У нас просто были остатки «ковидных» средств на счетах лечебных учреждений. Это пять лечебных учреждений (для лечения COVID-больных, — прим.) из тех, что находятся у нас в Николаеве. Мы этот заём сделали и заплатили людям зарплаты. Все это было сделано буквально в последний день. 30 апреля мы всем этим занимались. Все это было сложно провернуть, поскольку это согласование должно было быть собственника (горсовет Николаева, — прим.). Александр Федорович (мэр Николаева Сенкевич, — прим.) нам пошел на встречу, в течение получаса подписал нам эти листы. И в течение дня мы все это отработали и до конца рабочего дня перед выходными все лечебные учреждения у нас получили зарплату, — рассказала Ирина Шамрай.

Она также отметила, что на сегодняшний день деньги за апрель от НСЗУ в полном объеме не поступили.

— Большую часть средств уже вернули. Не все еще получили финансирование. Если бы мы не провернули эту процедуру, то до сих пор некоторые учреждения не получили бы заработную плату, — сказала Ирина Шамрай.

Ирина Шамрай не берется прогнозировать, какой будет ситуация с выплатами зарплат медикам в конце мая.

— Ситуация за апрель вообще не решена, а что будет в мае — непонятно, — отметила Ирина Шамрай.

Начальница горздрава подчеркнула, что в Николаеве вопрос с выплатами медикам заработных плат за апрель, включая «ковидные» надбавки, полностью решен.

Отметим, согласно расследованию Ривайвал Института, по состоянию на сегодняшний день Национальная служба здоровья профинансировала систему здравоохранения лишь на 15,6% от среднего уровня последних 3 месяцев. Это притом, что из денег НСЗУ около 60% идет на зарплаты медикам.

Напомним, в конце апреля заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко рассказала, что в области все медики, работающие с больными COVID-19, получают надбавки к заработной плате, определенные постановлением Кабинета министров Украины.