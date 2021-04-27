В Николаевской области все медики, работающие с больными COVID-19, получают надбавки к заработной плате, определенные постановлением Кабинета министров Украины.

Об этом сегодня, 27 апреля, в ходе онлайн-брифинга заявила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко.

— Мы вошли в число областей, где этот вопрос неплохо урегулирован, поэтому соответственно занятости и предоставлению медицинской помощи пациентам медики получают надбавку, согласно постановлению Кабинета министров Украины, — заявила Оксана Черненко.

В зависимости от риска инфицирования коронавирусом надбавка может составлять 100-300% от заработной платы.

— Те, кто работает в реанимационных отделениях, палатах интенсивной терапии имеют высокие риски инфицирования — они, конечно, получают 300% (заработной платы, — прим.). Если риск инфицирования меньше, например, водители «скорых», у них же кабинка отгорожена от пациента, то там надбавки меньше. Надбавки могут быть и 100, и 200%. Во всяком случае, работники, которые задействованы в предоставлении медицинской помощи, они получают доплату к заработной плате согласно действующему законодательству, — заверила Оксана Черненко.

Что касается кадрового обеспечения, то в Николаевской области наблюдается нехватка медиков. Однако для лечения больных коронавирусом сформирован резерв медицинских работников, которого на сегодняшний день, по словам Оксаны Черненко, хватает.

В частности, из-за отмены плановых госпитализаций, многие врачи временно перешли работать в ковидные отделения. По словам Оксаны Черненко, есть случаи, когда медработники из областных учреждений здравоохранений уехали работать в районные больницы по контракту.

— Пока что мы справляемся своим внутренним резервом за счет формирования дополнительных медицинских команд. Даже сформирован список волонтеров, вместе с «Красным крестом», которые желают работать. Мы их не привлекали, поскольку справляемся внутренними своими силами, — рассказала Оксана Черненко.

Как сообщалось, Николаевская области через несколько дней может выйти из «красной зоны».