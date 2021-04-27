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Заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко заявила, что надеется, что уже через несколько дней, регион сможет выйти из «красной» зоны.
Об этом она сообщила во время онлайн-брифинга о ходе вакцинальной кампании в области, — сообщают НикВести.
Оксана Черненко рассказала по каким критериям оценивается вход или выход области с «красной зоны».
— Это количество госпитализаций, которая не должна превышать показатель 60 на 100 тысяч, а у нас 60,8. Также, - это количество позитивных результатов на тест по ковид. За последнюю неделю, при норме 20% на 100 тысяч населения, - наш показатель составляет 20,6. Третий критерий – это заполненность коек с кислородом. При норме 65% у нас он составляет 56-57%, - сказала Оксана Черненко.
Замначальника облздрава отметила, что в Николаевской области работают 18 медучреждений, где развернуто 2640 коек, среди них - 2135 с кислородом.
Если говорить за ресурсы, то сюда входит и мониторы, и кровати в интенсивной терапии. По вчерашним данным с сайта СНБО, у нас было заняты 130 коек.
Оксана Черненко, добавила, что число тестирований сутки также уменьшилось.
— Если раньше мы делали по 1800 в сутки, то сейчас это около 1100. Наши медицинские учреждения хорошо финансируются с НСЗУ и они могут закупить быстрые тесты. Надеюсь, что мы быстро выйдем с красной зоны. Осталось пару дней, как раз до праздников, - резюмировала Оксана Черненко.
Ранее, губернатор Виталий Ким предположил, что Николаев вскоре может покинуть «красную зону». При этом, в Николаевском городском совете заявили, что транспортные ограничения помогут скорее выйти Николаеву из жестких карантинных ограничений.
Напомним, с 26 марта Николаевская область находится в красной зоне. За последние сутки, на Николаевщине зафиксировали 314 новых случаев коронавируса.
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Заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко заявила, что надеется, что уже через несколько дней, регион сможет выйти из «красной» зоны.
Об этом она сообщила во время онлайн-брифинга о ходе вакцинальной кампании в области, — сообщают НикВести.
Оксана Черненко рассказала по каким критериям оценивается вход или выход области с «красной зоны».
— Это количество госпитализаций, которая не должна превышать показатель 60 на 100 тысяч, а у нас 60,8. Также, - это количество позитивных результатов на тест по ковид. За последнюю неделю, при норме 20% на 100 тысяч населения, - наш показатель составляет 20,6. Третий критерий – это заполненность коек с кислородом. При норме 65% у нас он составляет 56-57%, - сказала Оксана Черненко.
Замначальника облздрава отметила, что в Николаевской области работают 18 медучреждений, где развернуто 2640 коек, среди них - 2135 с кислородом.
Если говорить за ресурсы, то сюда входит и мониторы, и кровати в интенсивной терапии. По вчерашним данным с сайта СНБО, у нас было заняты 130 коек.
Оксана Черненко, добавила, что число тестирований сутки также уменьшилось.
— Если раньше мы делали по 1800 в сутки, то сейчас это около 1100. Наши медицинские учреждения хорошо финансируются с НСЗУ и они могут закупить быстрые тесты. Надеюсь, что мы быстро выйдем с красной зоны. Осталось пару дней, как раз до праздников, - резюмировала Оксана Черненко.
Ранее, губернатор Виталий Ким предположил, что Николаев вскоре может покинуть «красную зону». При этом, в Николаевском городском совете заявили, что транспортные ограничения помогут скорее выйти Николаеву из жестких карантинных ограничений.
Напомним, с 26 марта Николаевская область находится в красной зоне. За последние сутки, на Николаевщине зафиксировали 314 новых случаев коронавируса.