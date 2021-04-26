В понедельник, 26 апреля, на заседание постоянной комиссии Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ пришли протестующие, требующие снятие транспортных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что городская власть лишила средств на существование семьи водителей маршрутных такси. Также митингующие убеждали, что ограничение перевозок не влияет на эпидемиологическую ситуацию в городе.

Вот несколько аргументов протестующих:

— Как можно жить? Что же вы делаете? Вот, вы пускаете детей 1-4 классов в школы, а возить их кто будет? Бабушка встретить не может, у нее нет пропуска, родители на работе. К чему это приводит? К «цифровой тюрьме» и травматизму детей. Эмоции зашкаливают, люди устали, у меня супруг работает в транспортной сфере. — Чем вам налоги платить, если мы просто терпим который месяц? Это не только маршрутчики, а и технический персонал обслуживания. Налоги! Вы же сами скоро зарплату не получите, когда мы вам не заплатим налоги.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков на это объяснил, что городская власть взяла на себя ответственность не столько за комфортность транспортных услуг, как за обеспечение санитарной ситуации в целом, мол, на первом месте здоровье горожан, а комфорт – потом.

— Опыт Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей показал, что если транспорт не останавливать, а они и не делали этого, то у них по полтора месяца была «красная зона». У нас с вами, благодаря мерам, которые мы внедрили, темпы уменьшения показателей, которые вводят «красную зону», они намного лучше. Мы не полностью остановили транспорт, мы его ограничили, тем самым получили имеющийся результат, — указал Виталий Луков.

Между тем, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светлана Федорова считает необходимым возобновить обычный график движения городского транспорта. Она убеждена, что нынешние ограничения в перевозке пассажиров лишь способствуют скоплению людей, а не наоборот.

В понедельник, 26 апреля, в Николаеве водители маршруток, активисты и предприниматели вышли на акцию протеста против карантинных ограничений. В здании их встретил мэр Александр Сенкевич и секретарь горсовета Дмитрий Фалько. Александр Сенкевич сказал, что никаких ограничений городская власть снять не может. Он надеется, что в понедельник Николаев переведут в оранжевую зону и вопрос протестующих решится.